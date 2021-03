Lampertheim. Den letzten und einzigen „echten“ Wahlkampf-Ort außerhalb des Internets hat die Lampertheimer SPD mit Bedacht gewählt. Hier ist der Parteiname Programm, bei einer lang gehegten Vision könnten „ur-sozialdemokratische Ideen“ mit dem Förderprogramm Stadtumbau verschmelzen. Die SPD plant in der Alten Schule in der Römerstraße ein neues Sozialzentrum. Von den räumlichen Veränderungen sollen aber auch Kultur, Senioren und Jugendliche profitieren.

Unter dem Dach des historischen Gebäudes wollen die Sozialdemokraten Sozialverbände von der Arbeiterwohlfahrt bis zu Kita-Trägern zusammenführen. Die Kleiderkammer der AWO in der Blücherstraße hat in der Vergangenheit genauso wie das Bensheimer Familienzentrum in der Wormser Straße Bedarf für räumliche Veränderung angemeldet. Gleichzeitig klagen Seniorenbegegnungsstätte und Volkshochschulkurse, die bisher in der Alten Schule untergebracht sind, über Raumprobleme. Die SPD-Lösung: Die Senioren ziehen ins Erdgeschoss der nahegelegenen Zehntscheune, wo der bisherige Jugendtreff enger zusammenrückt. Die Genossen wollen das aber weder als Rausschmiss noch als Verkleinerung verstanden wissen. Die Zehntscheune werde saniert und als „Haus der Generationen“ zu einer Begegnungsstätte aufgewertet, die Jugendlichen erhalten in einem der beiden alten Schulgebäude außerdem ein Café. Zeitgleich würde das Obergeschoss ebenso saniert und für die Kulturszene ertüchtigt.

Herzstück des SPD-Programms

„Das ganze Manöver wäre zu zwei Dritteln über den Stadtumbau förderfähig“, erklärte Spitzenkandidat und Erster Stadtrat Marius Schmidt vor Ort. Beschlossen ist bisher nur die Renovierung der Zehntscheune. Die Idee ist gewissermaßen das Herzstück des SPD-Programms für die kommenden fünf Jahre. Zeitplatzierte Christiane Krotz setzt sich für mehr Beteiligung ein. Neben dem 8er-Rat (wir haben berichtet) will sie sich für einen zufällig ausgewählten Bürgerrat und mehr digitale Beteiligungsmöglichkeiten stark machen.

Jens Klingler hat für die SPD mit dem Gewerbegebiet Wormser Landstraße II und dem Neubaugebiet Gleisdreieck zwei Großprojekte im Blick. Beide seien für Lampertheim von enormer Bedeutung. Er machte klar: „Die Stromtrassen-Verschwenkung muss kommen, um das Baugebiet vollständig zu erschließen.“ In dem Areal mit über 300 potentiellen Grundstücken plane die SPD einen großen Beitrag zum sozialen Wohnungsbau. Der Hofheimer Spitzenkandidat Alexander Tiefenbach hat nicht nur Stadtteil-Interessen im Blick, sondern auch den Breitband-Ausbau: „Wir müssen aktiv werden, sonst passiert nichts“. In Hüttenfeld will Ortsvorsteher Karl Heinz Berg weiter „ein Ohr für die Bürger“ haben und sich für den Erhalt der Infrastruktur einsetzen. Der Einsatz habe sich schon beim Dorfladen, der Volksbank und dem Markstand am Bürgerhaus gelohnt.

Carola Biehal pocht in Neuschloß auf den Erhalt der Bushaltestelle Ulmenweg und eine gute Busverbindung sowohl an die Schulen und das Fachmarktzentrum. In Rosengarten steht für Uwe Häußler das ehemalige Kaufland-Gelände im Fokus. Man werde nichts genehmigen, was die Bürger weiter belaste. Sowohl Häußler als auch Biehal treten zwar für die SPD auf der Liste fürs Stadtparlament an, bei den Ortsbeirats-Wahlen stehen sie aber auf eigenen Listen der Bürgerkammer. ksm