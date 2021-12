Lampertheim. Die Volkshochschule (vhs) Lampertheim präsentiert ihr neues Programm ab Freitag, 10. Dezember, auf ihrer Homepage www.lampertheim.de/de/vhs. Es werden Kurse in den Bereichen Gesellschaft, Kultur/Gestalten, Gesundheit, Sprachen sowie Arbeit/Beruf angeboten. Da Pandemie-bedingt keine Planung des Kursangebotes möglich ist, wird auf eine Druckausgabe des Programms verzichtet. Das Angebot wird auf der Homepage laufend aktualisiert, wie die vhs mitteilt. Der geplante Beginn der Kurse hängt von der jeweiligen pandemischen Lage und den dann geltenden Coronaregeln ab. Aktuell gelten neben den Abstands- und Hygieneregeln in den Kursen folgende Regeln: Sport und Bewegungskurse: 2G-Plus-Regel (geimpft, genesen und getestet). Aquakurse im Hallenbad der Biedensand Bäder: 2G-Regel. Schwimmkurse und Babyschwimmen: 2G-Regel für erwachsene Begleitpersonen sowie in allen anderen Kursen: 3G-Regel (geimpft, genesen oder Antigen-Schnelltest) Aufgrund der maximal zulässigen Teilnehmerzahl in den Kursräumen wird darauf hingewiesen, dass eine Kursteilnahme ohne vorherige Anmeldung bei der vhs nicht möglich ist. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1