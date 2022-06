Neues Heim für Eidechsen

Hüttenfeld. Naturschützer sehen die Eidechsen in Gefahr. So wird der Lebensraum dieser Tiere ebenso auch wie die Gebiete von Fröschen, Molchen, Schlangen oder Salamandern immer mehr vom Menschen zugebaut. Hinzu kommt, dass die Echsen weit oben auf dem Speiseplan zahlreicher anderer Tiere zu finden sind.

Deshalb gründeten Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) Ortsgruppe Lampertheim gemeinsam mit freiwilligen Helfern kurzerhand eine Arbeitsgruppe. Sie errichteten – in Abstimmung mit Birgit Reiner-Appelt vom Fachdienst Umwelt der Stadt Lampertheim – vier Asttristen und einen Sandhügel neben der Blühwiese in Hüttenfeld im Seefeld.

Schritt Richtung Artenvielfalt

„Alle Beteiligten waren richtig fleißig. Das Erstellen war ein großer Aufwand“, betonte Sylvia Neumann, die Koordinatorin vor Ort, der Lampertheimer Nabu-Gruppe. Damit sei ein weiterer Schritt in Richtung Artenvielfalt getan. Trotz der Hitze machten sich die Naturschützer vor wenigen Tagen an die schweißtreibende Arbeit. „Die Asttristen sind Totholzhaufen und sollen vor allem Eidechsen als Sonnen- und Versteckplatz dienen“, erklärt Neumann und fügt hinzu: „Wer nur flüchtig hinschaut, der sieht einen unordentlichen Haufen Holz. Aber sie sind für Eidechsen die idealen Unterschlüpfe.“ Denn Reptilien würden nicht nur von Vögeln, sondern auch von Katzen gejagt. Eine besonders gute Kombination seien Asthaufen und Sandhügel. „Diese werden gerne zur Eiablage von Eidechsen genutzt. In Sandhügeln können die Reptilien auch überwintern“, weiß Neumann. Die Kleinstrukturen, wie die Asthaufen, nutzten außerdem Igel, Blindschleichen, Spinnen, Käfer, Singvögel und Mäuse. Diese Tiere fänden dort Lebensräume, aber auch Jagdreviere. „Der Nabu Lampertheim möchte mit dieser Aktion die Artenvielfalt in diesem Gebiet fördern und der Natur weitere Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung stellen“, betonte Neumann. Die Freude der Naturschützer war groß und der schweißtreibende Arbeitsaufwand schnell vergessen, als sie am Schluss der Aktion tatsächlich zwei Eidechsen sahen.

Steine in der Freizeit geliefert

„Bereits im Vorfeld erhielten wir unbürokratische Hilfe von vielen Seiten“, freut sich Neumann. Die Stadt Lampertheim ermöglichte die Maßnahmen auf dem städtischen Gelände. Obendrein spendete der Bauhof Heppenheim, vertreten durch Thomas Dexheimer, Pfähle für die Asttristen. Ulrich Androsch vom Gewässerverband Bergstraße lieferte in seiner Freizeit Sand und Steine an.

Und Marcel May vom Landschafts- und Forstservice Laudenbach brachte das Schnittgut, mit dem die Asttristen gefüllt wurden. Neumann bedankte sich bei den vielen engagierten Helfern.