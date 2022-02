Einladend und besonders wirkt das neue Café New Castle im Ulmenweg in Neuschloß. Raue Wände, Holz, und Metall geben dem am Samstag von Julia Scheffler eröffneten Treffpunkt ein ganz besonderes Ambiente. Mit Fell belegte Hocker, bunte Sessel und Stühle tragen ebenso zum Wohlgefühl bei wie die dicken, aus Kaffeesäcken gefertigten Kissen. Industrielampen, leicht verdellt und sichtlich gebraucht,

