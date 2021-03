Lampertheim. Aus „sag’s doch mol“ wird „Lampertheim direkt“: Ab Montag, 15. März, soll auf der städtischen Internetseite ein neues Bürgerportal freigeschaltet werden. Konnte man unter „sag’s doch mol“ bislang Beobachtungen über Missstände oder Defizite mitteilen, bietet „Lampertheim direkt“ künftig die Möglichkeit, konstruktive Ideen zur Weiterentwicklung der Stadt zu äußern.

Damit will die Stadt ihrem Titel als „Bürgerkommune“ gerecht werden, wie Erster Stadtrat Marius Schmidt im Pressegespräch erläutert. Das neue Bürgerportal soll zunächst über acht Wochen den Schwung aus dem Kommunalwahlkampf mitnehmen und für sämtliche Ideen offen sein, die in unterschiedlichen Themenfeldern kursieren und im weitesten Sinn der Stadtentwicklung dienlich sein können. Schmidt unterstreicht: „Mit dem Wahltag ist die politische Diskussion nicht beendet.“

Netzwerke angeschlossen

Die Einträge im Bürgerportal können anschließend in den digitalen Netzwerken geteilt werden. Das Ideenmanagement liegt im Dezernat des Ersten Stadtrats, während die Anliegen, wie sie bislang unter „sag’s doch mol“ kundgetan wurden, auf dem Bildschirm von Stadtsprecher Christian Pfeiffer landen.

Am Bürgerportal beteiligt werden sollen auch Kinder und Jugendliche, will sich Lampertheim doch auch der Auszeichnung als „Kinderfreundliche Kommune“ als würdig erweisen. Gemeinsam mit den geplanten Beteiligungsgremien – einem Bürger- wie einem Achterrat – soll das neue Bürgerportal eine digitale Ergänzung bieten für Menschen, die sich nicht zu einer Mitarbeit in einem Gremium entschließen können. Eine Bewerbung um die Aufnahme ins kommunale Netzwerk „Engagierte Stadt“ ist im Gang, wie Marius Schmidt informiert. urs