Neues Angebot bei Bestattungen

Lampertheim. Die Stadt Lampertheim hat gemeinsam mit der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen, deren Lampertheimer Vertragsbetrieb Floristik Schuster und den regionalen Steinmetzbetrieben Boxheimer und Keil eine weitere Bestattungsmöglichkeit geschaffen. In den vergangenen Monaten ist auf dem Waldfriedhof ein Memoriam-Garten entstanden, der am Samstag, 18. September, um 10 Uhr offiziell eröffnet wird. Interessierte sind dazu herzlich eingeladen. Bei dem Memoriam-Garten handelt es sich um ein Komplettangebot, dass alle Leistungen rund um Grabpflege und Grabmal enthält. Es sind Urnen- und Erdbestattungen möglich. In den Kosten ist die gärtnerische Grabpflege über die komplette Nutzungsdauer bereits enthalten. red

