Neuerungen im Vogelpark

Lampertheim. Stephan Germann, der Erste Vorsitzende des Vogelparks, ist ein Macher. Das steht nicht nur auf seinem T-Shirt, die Veränderungen im Park unter seiner Leitung sind auch ein Zeichen dafür. Jetzt lud der Vorstand zur Jahreshauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 mit Wahlen und Ehrungen ein, die mit einem Rundgang durch den Vogelpark endete. Denn wer länger nicht im Vereinspark war, wird ihn kaum wiedererkennen. Am Rundweg wurde weiter gearbeitet, und der Teich auf der linken Parkseite erhielt eine Umzäunung. Außerdem entstehen neue Tiergehege, und die Quarantänestation wird ausgebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Würdigung von Aktiven

Auch das Konzept der beliebten Lampertheimer Ausflugsstätte hat sich verändert. Die kleine Bühne wurde sogar für den Lampertheimer Kultursommer genutzt. So wurden etwa Musikabende, lukullische Events und ein Gottesdienst angeboten. „Trotz der Corona-Pandemie haben wir den Laden am Laufen gehalten“, blickte der Vorsitzende zurück. Germann dankte dem Bautrupp und den anderen aktiven Vereinsmitgliedern für ihren Einsatz. Eine Neuerung: Es sollen stets Aktive gewürdigt werden, wie am Sonntagvormittag im Rahmen der Versammlung. Der Vorstand dankte Jan Gärtner in der Funktion des Tierbetreuers und Ziegenflüsterers sowie der Tierbetreuerin Michelle Lenhardt. Die engagierte Frau war die erste Sachkundenachweis-Inhaberin und unterstütze den Sonntagsdienst.

Für Susi, ein Trauerschwanweibchen, das seinen Partner verloren hatte, fand sich letztendlich ein Schwanenmann in Bayern, wie der Vorsitzende erklärte. Schon bald zählten fünf Küken zur Familie. Als nächstes positives Ereignis zählte Germann auf: „Wir durften ab Juni den Biergarten öffnen.“

Zahl der Neuzugänge steigend

Große Freude herrschte bei den Vereinsmitgliedern über die Spenden in Höhe von 42 898 Euro. Die Kassenwartin Sarah Germann dankte allen Unterstützern und Förderern. Sie gab ihren Rücktritt als Kassenwartin bekannt. „Die Kranken- und Quarantänestation ist ein großer finanzieller Brocken, wir rechneten mit einem Gesamtbetrag von 50 000 Euro. Nun werden aber die allgemeinen Kosten steigen“, denkt der Vorsitzende. Die Zweite Vorsitzende Sandra Gogolok nannte 319 Mitglieder Ende 2021. Die Zahl der Neuzugänge sei steigend.

Gewählt wurden bei der Sitzung als Erster Vorsitzender Stephan Germann, seine Stellvertreterin Sandra Gogolok, Kassenwartin Michelle Lenhardt und Schriftführerin Melina Ochs. Die Kassenprüfer sind Kurt Netscher und Erika Jensen. Zudem wurde ein erweiterter Vorstand eingeführt: Sarah Germann, Hubert Suchanek, Christina Schneller, Beate Schmidt, Matthias Gärtner und Lea Marquetant. Geehrt wurden für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit Helmut Köhler und Sabine Rudolph und für 20 Jahre Willi Ueberle und Heinz Fröhlich. roi