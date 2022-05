Lampertheim. Eine knappe Tagesordnung erwartet die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses bei der nächsten Sitzung am Mittwoch, 11. Mai, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Stadthauses. Da der bisherige Ortsgerichtsvorsteher Werner Hahl schon im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen um seine Entpflichtung gebeten hat, muss ein neuer Vorsteher für das Ortsgericht Lampertheim I benannt werden. Dafür schlägt die Stadtverwaltung Michael Wagner vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Ortsgerichtsmitgliedern dürfen nur Personen ernannt werden, „die allgemeines Vertrauen genießen, sowie lebenserfahren und unbescholten sind“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Ortsgerichte sind eine hessische Besonderheit und Hilfsbehörden der Justiz. Sie nehmen gesetzlich bestimmte Aufgaben auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Schätzungswesens wahr. Die Gemeinde ernennt die Ortsgerichtsmitglieder, der Direktor des zuständigen Amtsgerichts ernennt sie für die Dauer von zehn Jahren. Das Ortsgericht Lampertheim I ist für die Kernstadt sowie die Stadtteile Neuschloß und Hüttenfeld zuständig.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Vergabe der Vereinsförderpreise in den Sparten Sport, Kultur und Jugend. Der zuständige Fachbereich 40 – Bildung, Kultur und Ehrenamt schlägt dem Ausschuss und der Stadtverordnetenversammlung vor, auch in diesem Jahr auf eine reguläre Vergabe der Vereinsförderpreise zu verzichten. Pandemiebedingt hätten viele Vereine nicht so agieren können wie üblich. Deswegen sei eine Vergleichbarkeit ihrer Aktivitäten und ihres Engagements nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

200 Euro pro Verein

Außerdem hätten viele Vereine erhebliche Einnahmeverluste hinnehmen müssen. Deswegen solle – wie schon im vergangenen Jahr – erneut der Solidaritätsgedanke vor den Wettbewerbsgedanken gestellt werden. Statt die Leistungen der Vereine zu bewerten, sollen alle Vereine, die sich mit der Abgabe eines Bilanzbogens um die Förderung bemüht haben, als Anerkennung und Unterstützung einen Betrag von 200 Euro erhalten. In der Sparte Sport haben sich 19 Vereine beworben, in der Sparte Kultur 17 und im Bereich Jugend 25. Manche Vereine haben in mehreren Sparten Bögen abgegeben. Allerdings soll jeder Verein den Anerkennungsbeitrag nur einmal erhalten.. red