Neuer Vorstand gewählt

Lampertheim. Mit einem beeindruckenden Bildvortrag über die „Makrofotografie von Insekten“, vorgeführt von Jochen Stern, begann die Mitgliederversammlung des Naturschutzbundes (NABU)I Lampertheim, ehe die Vorsitzende Andrea Hartkorn zu den einzelnen Tätigkeitsberichten aufrief. Zuvor wurde Gernot Diehlmann einstimmig zum Versammlungsleiter und Moderator gewählt.

Klaus Feldhinkel, zuständig für die Anwesen, wie Grube Feuerstein, ehemalige Storchenstation, sowie für Exkursionen, machte den Anfang und berichtete über die vielfältigen Aktivitäten in seinem Verantwortungsbereich. Ausführlich beschrieb er die Pflege der Gelände und berichtete über Neuerungen, wie das Aufstellen von Infotafeln oder besserer Beleuchtung.

Auch im Rahmen der BUGA in Mannheim sind Aktivitäten in Vorbereitung. Sylvia Neumann ist zuständig für den Amphibienschutz. 855 Erdkröten hat man bei ihrer Laichwanderung gesammelt und damit vor dem Überfahren gerettet. Leider hat sich der Bestand gegenüber 2021, damals waren es noch 1550 Erdkröten, stark verringert. Ursache nach Meinung von Neumann, sei die Trockenheit aber auch die zunehmende Folienabdeckung der Felder, welche ein Eingraben der Kröten verhindert. Um die Fangeimer öfter leeren zu können, werden dringend Freiwillige gesucht.

Für die Nistkästenkontrolle ist Ralf Gerlach zuständig. Rund 170 Kästen im Stadtgebiet sind zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ersetzen. Gerlach hat dabei ein Auge auf die Population und natürlich auch auf die Belegung. So nutzen auch Wespen gelegentlich die Behausungen. Gabriela Pietraß überwacht die Schwalbenpopulation. 87 Nester hat sie im Kreis ermittelt und den Hausbesitzern für die Duldung eine Urkunde und eine Plakette überreicht. Die Schwalbenpopulation macht besonders Sorge, weil manchen Hausbesitzer die Nester stören und bäuerliche Anwesen seltener werden. Hier ist im Sinne des Naturschutzes ein Umdenken erforderlich.

Anke Diehlmann und weitere Vorstandskollegen betreuen die Naturschutzjugend. Es gibt drei Gruppen mit je 15 Kindern und man trifft sich einmal im Monat. Der NABU will den Kindern die Natur näher bringen. Dazu gehört auch die Kontaktierung von Schulen und Kindergärten. Nach der Pandemie ist wieder ein erhöhter Zuspruch festzustellen, meint Diehlmann. Als Letzte berichtete Andrea Hartkorn von den Aktivitäten der Agenda 21-Arbeitskreis Naturschutz und Landwirtschaft. Umfangreich waren die Themen des AK. So wurde über den geplanten Wohnmobilstellplatz am Altrhein diskutiert. Der Platz liegt zu nah am Naturschutzgebiet, meint Hartkorn. Auch die Wiederansiedlung des Rebhuhns scheitert bis dato am Widerstand der Landwirtschaft, auch mangels Fläche.

Mitarbeit bei der Grünschutzsatzung der Stadt war angesagt und zur Lichtverschmutzung und damit Energieeinsparung sollen Vorschläge erarbeitet werden. Bei der Stadt gibt es mittlerweile einen Klimaschutzmanager, der Bürgerbeteiligungsmodelle erarbeiten soll.

Der folgende Kassenbericht von Gabriele Pietraß ergab insgesamt einen leichten Überhang, der Verein steht finanziell auf gesunden Füßen. Gernot Diehlmann referierte über die Kassenprüfung, die Entlastung erfolgte einstimmig. Die nachfolgenden kompletten Vorstandswahlen brachten als einzige Überraschung, dass Andrea Hartkorn nicht mehr zur Wahl als Erste Vorsitzende antrat. 17 Jahre hat sie das Amt ausgefüllt und entscheidend dazu beigetragen, dem Verein zu großer Reputation zu verhelfen. Sie möchte sich jetzt auch anderen Aufgaben widmen und den Weg freimachen, so dass bei der nächsten Wahl in zwei Jahren, eine Verjüngung des Vorstands erfolgt.

Dankesworte und ein Blumenstrauß waren die Anerkennung des Vereins für ihre Leistung. Klaus Feldhinkel wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er versprach nach der Wahl mit seinem Team alle Probleme so gut wie möglich zu lösen.

Mit einem neuen Flyer für 2023 werden auch alle Veranstaltungen und Aktivitäten der NABU dokumentiert.