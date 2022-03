Neuer Vorstand gewählt

Hofheim. Einen guten Zuspruch verzeichnete die Jahreshauptversammlung des Tennisclubs auf der vereinseigenen Clubanlage. Die bisherigen Vorstandmitglieder um TCH-Chef Peter Bischer resümierten beim Blick auf das vergangene Jahr unter anderem die sportlichen Erfolge, die gefeiert werden konnten. So wurde die gemischte Jugendmannschaft der Altersklasse U15 Meister, die Junioren U18 feierten die Vizemeisterschaft in ihrer Klasse. Auch bei den Erwachsenen lief es im vergangenen Jahr förmlich rund. Die neu gegründeten Damen 30 holten bei ihrer ersten gemeinsamen Saison souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga A.

Neben dem Ligabetrieb organisierte der Vorstand im vergangenen Jahr auch wieder das beliebte KIA-Turnier. Ende Juni folgten hierbei insgesamt 120 Teilnehmer der Einladung an zwei Turniertagen bei idealen äußeren Bedingungen für dieses LK-Turnier unter der Leitung von Sportwart Horst Geyer und dem Oberschiedsrichter Christian Müller, ein fester Bestandteil im Angebot des Vereins.

TCH-Chef Peter Bischer erinnerte auch an den enormen Fleiß, den die Mitglieder bei der Pflege der Anlage zeigten, angefangen bei den jüngsten Mitgliedern Katharina Geyer und Nils Schade bis hin zu den älteren Mitglieder Hans Peter Fiedler, Heiko Schade, Christian Hahl, Enza Janusch und David Janusch, die viele Stunden auf den Plätzen verbrachten, um diese in einen hervorragenden Zustand zu bringen.

Veränderungen gibt es im Trainerteam, da Katherina Benesova durch ihre Erkrankung in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht. Das Trainerteam in diesem Jahr besteht aus Tim Dejung, Benny Nold, Paula Rauch und Tomek Borowski. Das Vereinsheim wird in diesem Jahr wieder von Anna und Lilo Gueli geführt.

Überdurchschnittlich jung

Durch die aktive Vorstandsarbeit konnten für die Mitglieder im vergangenen Jahr trotz der anhaltenden Pandemielage auch wieder einige traditionelle Veranstaltungen in gewohnter Form angeboten und letztendlich auch ausgerichtet werden. Etwa 40 Prozent der derzeitig aktiven Mitglieder des Vereins sind Kinder und Jugendliche. Im landesweitern Vergleich ist dies überdurchschnittlich für den Tennissport. Diese imposante Zahl kommt nicht von ungefähr. Neben der „Tennis-Ballschule“ und den „Tennis-Minis“, die die Jüngsten ansprechen und spielerisch an den Sport heranführen, lässt sich das Trainerteam auch immer wieder Veranstaltungen ergänzend zum regulären Training einfallen. So ist das Oster-Camp zur Saisonvorbereitung bereits fester Bestandteil des Vereinskalenders. Im vergangenen Jahr nahmen rund 20 Kinder und Jugendliche teil, die auch auf der Anlage zelteten. Am 2. Oktober führten die Trainer im Rahmen der Bewegungskampagne der deutschen Sportjugend ein offenes Training für alle interessierten Kinder und Jugendlichen durch. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Oster-Camp geben, auch ein „Schnupper-Camp“ mit der Schülerbetreuung der Nibelungenschule ist fest eingeplant.

Veränderungen bringen die durchgeführten Teilvorstandsneuwahlen mit sich. So verlässt der zweite Vorsitzende Gerhard Gugumus den Vorstand nach 16 Jahre aktiver Mitarbeit und übergibt das Ressort der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an Moritz Wetzel, der bis dahin die Leitung der Veranstaltungen sowie den Kultursektor begleitete. Für dessen Amt wurde David Janusz neu in den Vorstand gewählt. Auch die Leitung der Jugend, die sechs Jahre lang durch Marek Büttel vorbildlich geleitet wurde, galt es neu zu besetzen. An Büttels Stelle tritt das langjährige Mitglied Tina Borowski, die zukünftig durch Talisa Hess bei der Jugendarbeit unterstützt werden wird. Geschäftsführer Eric Diesner wurde in seinem Amt durch die anwesenden Mitglieder bestätigt.

Voraussichtlich werden auch in diesem Jahr wieder die Jüngsten die Platzsaison mit dem Oster-Camp einläuten, sofern die Witterung dies lässt. Die Firma Nohe wird die Plätze instand setzen. Danach sind die Plätze dann für alle Mitglieder geöffnet. Die eigentliche Saison beginnt Ende April und endet noch vor den Sommerferien. fh