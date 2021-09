Zahlreiche Interessierte fanden am vergangenen Freitag den Weg ins neue Inklusionscafé, zu dem das Inklusive Familienzentrum der Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) aus Bensheim künftig immer am ersten Freitag eines Monats in die Lampertheimer Zehntscheune einlädt.

Das offene Angebot will ein „Café für alle“ sein und wird vom Lampertheimer Behindertenbeirat, der hiesigen Lebenshilfe sowie

...