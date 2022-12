Neuer Schützenkönig gekrönt

Lampertheim. Nachdem die Weihnachtsfeiern des Schützenvereins 2020 und 2021 pandemiebedingt ausgefallen waren, freute sich der Vorsitzende Wilfried Olbrich nun, die Mitglieder und Gäste nach drei langen Jahren wieder zur Weihnachtsfeier begrüßen zu können. Er sagte, dass es alle in den letzten Jahren sehr vermisst haben, mit Vereinskollegen, Freunden und Gästen zusammenzukommen und in fröhlicher Atmosphäre das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.

Zunächst gab es zur Stärkung etwas zu essen. Diesmal hat der Schützenverein mit einer alten Tradition gebrochen und nicht wie bisher geschlachtet. So wurde das normalerweise erst Ende Januar stattfindende „Wildessen“ mit Knödel und Rotkraut bereits zur Weihnachtsfeier vorgezogen.

Ehrungen 25 Jahre: Vassilios Diamadis und Eckhard Hilbmann. 40 Jahre: Michael Eichelsbach, Frank Strubel und Stefan Koitzsch 50 Jahre: Rainer Hilsheimer, Michael Schuhkraft, Wilfried Olbrich, Jürgen Horsch-Abou-Taleb und Willi Kreß. 60 Jahre: Gerd Delp. red

Bevor mit dem eigentlichen Programm begonnen wurde, bedankte sich Olbrich beim gesamten Vorstand für die tolle und konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre und bei allen, die in der schweren Zeit geholfen haben, das Vereinsschiff am Schwimmen zu halten. Ein persönlicher Dank ging noch an Rolf Hegemann. Er arbeitet nicht nur seit Jahren als Jugendtrainer, sondern ist auch immer maßgeblich dabei, wenn wieder etwas gebaut oder handwerkliches Geschick gefragt ist. So war er in den letzten Jahren beim Renovieren des Saales, des Vorraumes des Pistolenstands und bei der digitalen Umrüstung der 50- und 100-Meterstände federführend tätig.

Im Anschluss wurden die Jubilare für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Auf die Ehrungen folgte der Höhepunkt des Abends: die Proklamation des Schützenkönigs beziehungsweise der Schützenkönigin mit Gefolge. Zur Ermittlung des Schützenkönigs hatte man sich bereits am zweiten Advent im Vereinsheim eingefunden. Da galt es bei einem Holzadler die Dachlatten zu durchschießen, welche jeweils mit dem Korpus und den beiden Schwingen sowie mit dem Kopf verbunden waren. Hierbei wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in eine Liste eingetragen und sie schossen s nacheinander in gleicher Reihenfolge bis zuerst die linke Schwinge, dann die rechte Schwinge und zum Schluss der Kopf fiel.

Vereinsrekord aufgestellt

An diesem Tag wurde ein neuer Vereinsrekord aufgestellt, denn die zuerst beschossene linke Schwinge viel erst nach zweieinhalb Stunden und 197 Schuss. So extrem lange hatte man noch nie gebraucht. Der Glückliche, bei dem die erste Schwinge fiel, war Wilfried Olbrich. Die rechte Schwinge viel beim letzten Schuss von Markus Jäkel, der Kopf bei Mark Rode.

Aber wer von den drei nun Schützenkönig, erster oder zweiter Ritter ist, wusste noch keiner. Denn dies stand auf jeweils einem Zettel, die in einem verschlossenen Kuvert auf der Rückseite der beiden Schwingen und des Kopfes befestigt waren. Diese Couverts wurden erst im Rahmen der Weihnachtsfeier von Julia Scheffler und Claudia Olbrich geöffnet. Julia Scheffler verkündete anschließend, wer es zu was gebracht hatte: So wurde Markus Jäkel zweiter Ritter, erster Ritter ist Mark Rode und der neue Schützenkönig der Periode 2022/23 heißt Wilfried Olbrich. Der bis zu diesem Abend immer noch amtierende Schützenkönig von 2019/20, Hermann Göbel, hängte dem neuen Schützenkönig die Kette um.

Bei der Verabschiedung, mit guten Wünschen für das neue Jahr, machte der Vorsitzende und neuer Schützenkönig, Wilfried Olbrich, noch auf das 100-jährige Vereinsbestehen im Jahr 2023 aufmerksam. Er kündigte an, dass man im Jubeljahr 2023 einiges vorhabe. So wird es neben dem allzeit beliebten Ostereierschießen (geplant vom 2. bis 6. April) weitere Veranstaltungen geben, zu der auch die Lampertheimer Bevölkerung eingeladen sein wird. red