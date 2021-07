Neuer Präsident

Lampertheim. Der scheidende Präsident Gottfried Störmer eröffnete das Meeting des Rotary Clubs Lampertheim im Heimatmuseum. Bei geringer Corona-Inzidenz konnte das Treffen mit einigen Freunden in Präsenz gefeiert werden. Gottfried Störmer bedankte sich bei seiner Vorstandschaft für die Unterstützung und lobte die Clubmitglieder für ihre Geduld und die Bereitschaft, per Video an den Treffen teilzunehmen. Wesentliche Inhalte dieser Meetings waren Vorträge über berufliche Fachthemen, aber auch aktuelle Informationen, die insbesondere die Corona-Situation beleuchteten, oder die Förderung der Freundschaft bei virtueller Weinprobe oder gemeinsamen Essen.

Mit großem Bedauern berichtete Störmer, dass das 40-jährige Bestehen des Clubs in diesem Jahr bislang nur in sehr reduzierter Form begangen werden konnte. Derzeit ist geplant, das Jubiläum zum Jahresende angemessen zu feiern.

Gottfried Störmer (l.) übergibt die Rotary-Präsidentschaft an Frank Kaus. © Verein

Mit zahlreichen Unterstützungen konnte der Club in den vergangenen Monaten auch etlichen Menschen in der Region helfen – wie den Bewohnern des Bonhoeffer-Hauses in Lampertheim, der Tafel in Bürstadt, der Bürgerstiftung Bürstadt, der Schillerschule in Lampertheim und gemeinsam mit Cultur Communal einigen Künstlern. Aber auch auf internationaler Ebene halfen die Lampertheimer: In Asha Vijar in Indien gibt es ein langjähriges Rotaryprojekt mit Krankenhaus, Schule und Wohnheim für Mädchen. Auch die Schule in Ecuador von Jürgen Haist, dem ehemaligen Leiter des Lessing-Gymnasiums, wurde unterstützt.

Mit dieser Bilanz schloss Präsident Gottfried Störmer und übergab das Amt an seinen Nachfolger Frank Kaus. Dieser will durch ein neues sportliches Projekt in Lampertheim die Aktivitäten des Clubs stärken. Der Club will auch künftig in Lampertheim und in Bürstadt tätig sein und Hilfe anbieten, wo sie sinnvoll und nötig ist. red

