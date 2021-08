Neuer Paketshop

Lampertheim. Die Deutsche Post knüpft ihr Netz an DHL-Paketshops enger. In Lampertheim hat das Unternehmen jetzt einen neuen Paketshop im „Kiosk Back & Snack“ in der Ulmenstraße 6 eingerichtet. Für Lampertheim ist dies der vierte DHL-Paketshop. Außerdem betreibt die Post in Lampertheim vier Filialen sowie drei DHL-Packstationen. Im neuen Paketshop können Kunden ihre Pakete abgeben. Damit erhöht die Deutsche Post die Zahl ihrer Standorte für die Paketeinlieferung in Lampertheim. Unter https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten sämtlicher Filialen und Paketshops sowie die Standorte aller Packstationen abrufen. red

