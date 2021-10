Neuer Name: "Lampertheim" statt "Bensheim" - Familienzentrum in der Wormser Straße umbenannt

Lampertheim. Das Familienzentrum in der Wormser Straße hat einen neuen Namen. Während die Einrichtung bisher unter der Bezeichnung ihres Bensheimer Trägers firmierte, wechselt man nun zu „Familienzentrum Lampertheim“. Am Eingang prangt dazu ein Schild mit der Aufschrift „Familienzentrum in Hessen“. „Dieses Zentrum ist unser jüngstes Kind“, erklärt Birgit Siefert, Erste Vorsitzende des Trägervereins. Knapp 120 Mitarbeiter sind unter dem Dach des Familienzentrums Bensheim e.V. beschäftigt, die Organisation feiert im November ihr 25-jähriges Bestehen. In Lampertheim wird Familienarbeit seit sechs Jahren gelebt. Im Mittelpunkt steht die frühkindliche Förderung, kombiniert mit einem Netzwerk, das Familien verbindet. Die Formate sind vielfältig: Montagmorgens findet ein Drop-In für die Kleinsten statt, bei dem Eltern miteinander ins Gespräch kommen - eines von zahlreichen offenen Angeboten. Eine Schlüsselrolle spielen die Kurse, aktuell gefragt ist das Bemalen von Kürbissen für Grundschulkinder. Rückbildungs- und Schwangerschaftsyoga, Pilates-Einheiten, aber auch die vorgesehene Beratung durch eine Hebamme sollen den Ort zu einem ganzheitlichen Familienbildungsbereich machen. Die Räumlichkeiten können von Familien darüber hinaus als Spielraum gebucht werden - eine willkommene Abwechslung insbesondere in Corona-Zeiten. Die zweistündige Nutzung ist werktags ab 14 Uhr und am Wochenende ganztags möglich, fünf Euro sind zu entrichten. Einen entscheidenden Schritt hat das Familienzentrum Lampertheim im August gemacht: „Die Aufnahme in das Landesförderprogramm gibt uns mehr Möglichkeiten“, weiß Gesine Heuser, stellvertretende Geschäftsführerin beim Trägerverein und Leiterin der Kita „Farbenfroh“. Vor allem für Raum- und Personalkosten werden die Fördermittel eingesetzt. Auf diese Weise konnte mit Silvie Freudenberger eine zweite Kraft hauptamtlich verpflichtet werden. Die Projektkoordinatorin, die als „Identifikationsfigur vor Ort“ wirken soll, hat im Familienzentrum bereits die Initiativen „schnelleHILFE“ und „starfHILFe“ auf den Weg gebracht. Zum einen geht es um Kinderbetreuung und Haushaltshilfe im Falle akuter Erkrankung, Entbindung oder in Notsituationen. Sofern ein Anspruch besteht, werden entstehende Kosten von der Krankenkasse übernommen. Die „startHILFE“ wiederum unterstützt junge Familien in den ersten drei Lebensjahren des Neugeborenen. Ein weiterer Service, der sich etabliert hat, ist die Bensheimer Tageselternbörse. Qualifizierte Tagesmütter und -väter betreuen ganztags oder für einen Teil des Tages bis zu fünf Kinder bei sich zuhause. Dass man nach Zeiten der Beschränkungen wieder verstärkt in Kontakt miteinander kommen müsse, betont Birgit Siefert. Dazu passend wurde der Slogan für das Familienzentrum Lampertheim gewählt: „Nähe statt Distanz - für starke Familien an der Bergstraße“. Mit der neuen Bezeichnung der Einrichtung sei die Nähe nun erfreulicherweise „auch vom Namen her gegeben“, lautete das Fazit des Ersten Stadtrats Marius Schmidt.

