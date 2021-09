Neuer Konfirmandenjahrgang eingeführt

Hüttenfeld. In einem Gottesdienst in der Gustav-Adolf-Kirche wurde der neue Konfirmandenjahrgang der evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeld vorgestellt. Pfarrer Thomas Höppner-Kopf präsentierte fünf Jugendliche, die sich konfirmieren lassen wollen und in den nächsten Monaten darauf vorbereitet werden.

Die neuen Konfirmanden der evangelischen. Kirchengemeinde Hüttenfeld sind: Katharina Ehret, Leon Eichenauer, Lukas Grieser, Timea Schneider und Laetitia Seth.

Mag es durch die Pandemie bedingt sein oder mag der schwindende Stellenwert der Kirche bei vielen Menschen Schuld sein: Es wird immer schwieriger, junge Christen dazu zu bewegen, sich konfirmieren zu lassen. „Früher waren es 90 Prozent des jeweiligen Jahrganges, die mit dabei waren. Jetzt gehe ich von Haus zu Haus und werbe für die Konfirmation“, so Höppner-Kopf zur aktuellen Situation. Dabei hat die Gemeinde der Jugend etwas zu bieten.

Die Mitarbeiterinnen Kim und Pia Rendl zeigten den fünf anwesenden Konfirmanden anhand einer Computerpräsentation, wo sie sich in der Gemeinde einbringen können.

Eine wichtige Person wird die Jugendlichen nicht mehr auf dem Weg zur Konfirmation begleiten können. Gemeindepädagogin Astrid Münk-Trindade wird die Gemeinde verlassen. Sie wird am Sonntag, 3. Oktober um 18 Uhr mit einem Gottesdienst im Freien neben der Gustav-Adolf-Kirche verabschiedet werden.

Zu diesem Gottesdienst kann man sich bis spätestens Dienstag, 28. September per E-Mal an kirchengemeinde.huettenfeld@ekhn.de oder telefonisch bei der Gemeindesekretärin Sophie Ross (06256/8 20 10) anmelden. Es gelten die 3G-Regeln. ron