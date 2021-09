Neuer Kirchenvorstand nimmt Arbeit auf

Lampertheim. In einem festlichen Gottesdienst wurden der bisherige Kirchenvorstand der Lukasgemeinde verabschiedet und der neugewählte Vorstand in sein Amt eingeführt. Zu Beginn zogen alle Beteiligten bei festlicher Musik in die Domkirche ein. Pfarrerin Sabine Sauerwein verabschiedete die ausscheidenden Mitglieder Heike Ihnofeld, Martina Exle, Carl-Michael Bergner, Klaus Kuczinski und Hermann Schneibel. Sie hob deren Tätigkeiten innerhalb des Gremiums im Einzelnen hervor und bedankte sich bei jedem mit persönlichen Worten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gemeinde gedachte auch des verstorbenen Kirchenvorstehers Karl Theiß. Im Anschluss an die Predigt führten Pfarrerin Sauerwein und Pfarrerin Kaja Kaiser den neuen Kirchenvorstand in sein Amt ein. Dem neuen Gremium gehören an: Traudel Becker, Patrick Bienhaus, Stefanie Eichler, Werner Hahl, Peter Hensel, Peter Medert, Elke Rectanus, Dominik Schäfer, Udo Schillinger, Rudolf Steffan, Margarete Veltman, Brigitte Volk, Karlheinz Wetzel und Adrian Zähringer.

Choräle auf dem Vorplatz

Nach dem Schlussgebet und dem Segen wurden im Anschluss an den Gottesdienst auf dem Vorplatz der Domkirche Choräle gesungen. Dabei begleiteten ein Pauker und ein Blechbläser-Quartett des Mannheimer Nationaltheaters, das zuvor gemeinsam mit Kantorin Heike Ittmann im Gottesdienst musiziert hatte, die Gemeinde. Mit Applaus wurden die Musiker, der scheidende Kirchenvorstand und der neue Kirchenvorstand von den Gottesdienstbesuchern bedacht. red