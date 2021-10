Lampertheim. Um sich in den Einrichtungen und Dienststellen vorzustellen, ist der neue Caritasdirektor Winfried Hoffmann zurzeit in der Region unterwegs. In dieser Woche besuchte er mit seiner Vorstandskollegin Stefanie Rhein das Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung in Lampertheim, das zum Caritasverband Darmstadt gehört.

Seit August bildet Hoffmann mit Rhein die neue Doppelspitze

...