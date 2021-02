Lampertheim. Das Gleisdreieck führt die Prioritätenliste der Erschließung möglicher neuer Wohngebiete in Lampertheim an. Der geplante Ausbau der nahen Stromtrasse wirkt sich allenfalls einschränkend aus. Der erste Bauabschnitt rund um die Kindertagesstätte an der Ringstraße steht nach wie vor als Wohnfläche zur Verfügung, wie Bürgermeister Gottfried Störmer auf Anfrage bestätigt.

AdUnit urban-intext1

In der Priorität bei der Ausweisung neuer Wohngebiete auf Lampertheimer Territorium folgt ein Areal am Langen Gräbel in Hofheim. Im Stadtteil hat die Stadtentwicklungsgesellschaft SEL in den vergangenen Jahren das Neubaugebiet Rheinlüssen entwickelt. Mit der Schließung von Baulücken in der Innenstadt verfolgt die Stadt ein weiteres Ziel, für das sie etwa auch die Lampertheimer Baugenossenschaft gewinnen konnte. Unterdessen befindet sich das Areal „Sedanstraße West“ in der Entwicklungsphase. Verzögerungen sind hier allerdings beim Bau eines neuen Wohnkomplexes an der Ecke Wilhelmstraße/Eleonorenstraße hinzunehmen, wie Baudezernent Störmer informiert.

Zum Bauerwartungsland deklariert hat die Stadt das Gelände Am Sportfeld rund um die Pestalozzischule. Dass dieses Areal seit Jahrzehnten als Neubaugebiet in Aussicht gestellt werde, ohne dass Bewegung in das Vorhaben gekommen sei, bedauert SHM-Leserin Janine Korb. Das Beispiel zeige: Potenzial sei in Lampertheim vorhanden, „aber es wird schlicht und ergreifend nicht ausgeschöpft“. Dabei sei gerade der östliche Stadtbereich unter Bauinteressenten beliebt und dank des Standorts einer Schule und einer Kindertagesstätte besonders für junge Familien attraktiv.

Familien ziehen weg

Wegen der Untätigkeit durch die Stadt mache sich unter Bauinteressenten Unmut breit. Familien, die sich ein Eigenheim anschaffen wollten, würden gezwungen, aus ihrer Heimat wegzuziehen. Ein Blick in die Nachbarkommunen zeige, wie innovative und nachhaltige Neubaugebiete entstehen könnten. In ihrem Schreiben an die SHM-Redaktion fragt Janine Korb: „Wieso schafft das die Stadt Lampertheim nicht für ihren Nachwuchs?“

AdUnit urban-intext2

Darauf angesprochen, weist der Bürgermeister auf die städtische Prioritätenliste für die Entwicklung neuer Baugebiete hin. Abgesehen vom Grundstückserwerb sei die Ausweisung und Erschließung von Bauland mit hohem Aufwand verknüpft, der bis heute an die prioritär behandelten Vorhaben gebunden gewesen sei. Mit dem Gleisdreieck und dem Langen Gräbel in Hofheim stünden Projekte mit ebenso vielversprechenden Entwicklungspotenzialen auf der Tagesordnung, Gerade das Gleisdreieck mache deutlich, welche langen Wege teilweise zu gehen seien, um ein neues Wohngebiet auszuweisen: Die Absicht von Netzbetreiber Amprion zum Ausbau der Stromtrassen erfordere unter anderem nun eine neue Erschließungsplanung.

Unterdessen hat sich eine Anliegerinitiative im Wohngebiet zwischen Kaiserstraße, Sedanstraße und Sedanhalle mit einem Vorschlag an die Stadt gewandt. Die Anlieger wären demnach bereit, ihre Grundstücke an einen Investor zu verkaufen und so eine Entwicklung dieses Quartiers zu ermöglichen. Das Projekt ist bereits so weit gereift, dass es in der Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses am Dienstag, 9. Februar, vorgestellt werden soll.

AdUnit urban-intext3

Das Konzept umfasst insgesamt rund 70 Wohneinheiten über eine Gesamtfläche von 5600 Quadratmetern. Auch soll Platz für innerstädtisch adäquate Gewerbenutzung sein. 120 Stellplätze im Untergeschoss und im Innenbereich des Wohnkomplexes sind vorgesehen. Drei Viertel des zur Verfügung stehenden Immobilienbestands stünden zum Abriss frei.

AdUnit urban-intext4

Vor diesem Hintergrund dürfte die Verhandlung der Stadt mit dem Kreis über die Erweiterung der Schillerschule einen zusätzlichen Akzent bekommen. Bestandteil der Verhandlungen ist etwa auch die Sedanhalle, die der Kreis der Stadt für den Abriss des Parkhauses in der Domgasse überlassen würde. Damit stünde einer Neuordnung dieses Quartiers nichts mehr im Wege.