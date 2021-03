Lampertheim. Das Kulturprojekt „thirty minutes for culture“ der Stadt Lampertheim, das hiesige Künstler in der schweren Zeit der Corona-Pandemie unterstützen will, hat zwei neue Videos auf der Internet-Plattform Youtube veröffentlicht.

AdUnit urban-intext1

Das eine Video trägt den Titel „Lampertheim im Dialog – kein Geschwätz“ mit dem Untertitel „Jung und Alt im Gespräch“. Zu sehen ist der Lampertheimer Philosoph Anton Schmitt im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Jugendbeirats Arne Jaedke. Dabei handelt es sich um eine Fortführung des philosophischen Formats der vhs „Sonntags bei Anton“. Im zweiten neuen Video präsentiert sich die Band Awaiting Dawn, die seit rund 15 Jahren überwiegend im Rhein-Main-Gebiet unterwegs ist, mit vier ihrer Songs. Die Künstler selbst beschreiben sie als eine „Gratwanderung zwischen Progressive Metal, Alternative und Progressive Rock mit Einflüssen aus Klassik und Jazz“. lex