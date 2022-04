Der Seniorenbeirat der Stadtrichtet eine neue Sprechstunde ein. Wie das Gremium mitteilt, sollen vom 20. April an verstärkt allgemeine Fragen und Anregungen „zur Lebenswelt unserer schönen Stadt Lampertheim“ in den Blick rücken. Neben den älteren Menschen will der Seniorenbeirat auch für deren Angehörige ansprechbar sein. Dabei gehe es nicht nur darum, konkrete Hilfe in Notlagen zu bieten,

...