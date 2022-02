Neue Seminare für Engagierte

Lampertheim. Das Ehrenamt ist eine tragende Säule des Gemeinwesens, auch wenn viel freiwilliges, unbezahltes Engagement in Vereinen, Kirchen oder Institutionen unbemerkt von der Öffentlichkeit geschieht. Umso wichtiger ist es nach Ansicht der Stadtverwaltung und der Kommunalpolitik, diese Menschen und ihre Arbeit zu würdigen und zu unterstützen.

Dafür gibt es seit 15 Jahren das Programm „Weiterbildung im Ehrenamt“, das sich speziell an Ehrenamtliche richtet und von den Kommunen Bensheim, Bürstadt, Einhausen, Groß-Rohrheim, Heppenheim, Lampertheim, Lorsch, Rimbach und Viernheim gemeinsam organisiert wird. Dieses für die Teilnehmenden kostenlose Angebot wird vom Land Hessen unter dem Motto #deinehrenamt gefördert.

Das Programm bietet Themen-Bausteine zur Vereinsgründung, zur verbesserten Kommunikation, Hilfe bei den Vereinsfinanzen und beim zeitgemäßen Online-Auftritt. Das alles will beherrscht sein. Auch die Sicherheit bei Veranstaltungen ist ein Thema. In Lampertheim finden in diesem Jahr im Zuge der Erarbeitung eines „Aktionsplans Inklusion“ zwei spezifische Seminare gezielt aus diesem Kontext statt.

Insgesamt sind 20 verschiedene Seminare im neuen Programm „Weiterbildung im Ehrenamt“ enthalten. Wie schon im vergangenen Jahr werden die einzelnen Weiterbildungsangebote aller teilnehmenden Kommunen zentral auf der Internetseite der Viernheimer Volkshochschule (vhs) unter www.vhs-viernheim.de unter dem Menüpunkt „Weiterbildung im Ehrenamt“ aufgeführt.

Die Städte und Gemeinden verweisen auf ihren Homepages zusätzlich auf diese zentrale Seite. Die Anmeldung erfolgt wie gehabt über die bisherigen Anlaufstellen in den einzelnen Kommunen entweder per E-Mail, telefonisch oder über das Internet. Alle Informationen hierzu gibt es ebenfalls auf der Seite der vhs.

Zusätzlich macht ein Flyer auf das Programm aufmerksam. red

