Neue Saison verspricht spannende Derbys mit alten Rivalen

Viernheim. Die Spannung war groß, als SRC-Sportchef Sascha Niebler beim bayrischen Frühschoppen in der alten TSV-Halle zum Mikrofon griff, um die Ringer der ersten Mannschaft vorzustellen. Selbst der erste Vorsitzende Peter Neuß wusste nicht im Detail Bescheid, „da vertraue ich dem Sascha voll und ganz“. Nach dem Abstieg aus der ersten Liga soll es eine Klasse tiefer wieder spannende Kämpfe in der Waldsporthalle geben. Zahlreiche Derbys mit alten Rivalen sprechen dafür.

Wegen Ferien und anderen Verpflichtungen waren nicht alle Athleten anwesend. Die ausländischen Ringer hatten auf eine Anreise verzichtet. Trotzdem gab es bei Brezn, Weißwurst, Weißbier und mehr jede Menge Informationen. Niebler erwartet eine spannende Saison, „weil die zweite Bundesliga recht ausgeglichen ist. Mein Topfavorit ist allerdings die RG Reilingen-Hockenheim, die ihren Erstligakader weitgehend zusammen halten konnte.“ Das eigene Team sieht er als gut aufgestellt und traut ihm durchaus einen vorderen Tabellenplatz zu.

Ausgezeichnet Gerald Adamski und Herbert Haas sind seit 66 Jahren dabei. Bernhard van der Does (64 Jahre), Klaus Niebler (62 Jahre), Werner Baumann und Werner Lamberth (beide 61 Jahre) sowie Peter Beringer (60 Jahre). Helmut Lohrbächer und Josef Niebler (beide 53 Jahre), Walter Wohlfart (52 Jahre) sowie Gerhard Goldmann und Helmut Martin (beide 44 Jahre). David Jung und Nils Gerber waren bei den Deutschen Meisterschaften dabei. JR

Die Anhänger müssen sich vorerst an drei neue Gesichter gewöhnen. Richard Vilhelm war zuletzt für den TSV Ehningen aktiv. Der mehrfache ungarische Meister hat auch schon in verschiedenen Altersklassen an zahlreichen Welt- und Europameisterschaften teilgenommen.

Vom Erstligisten KSC Hösbach kommt Yannick Ott zu den Südhessen. Bei deutschen Meisterschaften landete er schon fünfmal auf dem Treppchen. In Fachkreisen wird er als Allrounder geschätzt. In Viernheim sucht er eine neue sportliche Herausforderung.

Der Bulgare Georgi Ivanov hat zu Jugend- und Juniorenzeiten mehrfach den Landestitel geholt und sich bei Welt- und Europameisterschaften beweisen. Vor wenigen Wochen holte er sich bei der Junioren-EM den Titel.

Zur Zweitliga-Riege gehören in dieser Saison noch Nils Gerber, Demian Liutcanov, Pascal Kiefer, Cristian Vagiunic, Mirko Hilkert, Finn Strohmer, Pascal Hilkert, Arkadiusz Böhm, Alexandru Dosoftei, Felix Michael, Matthias Schmidt, Florian Scheuer, Norman Balz, Sebastian Schmidt und Julian Scheuer.

Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten riesengroß, auch weil man in der neuen Runde auf viele alte Bekannten treffen wird. Der Startschuss für die zweigeteilte 2. Bundesliga fällt am 24. September, wobei die Südhessen zunächst auswärts antreten müssen. Der genau Terminplan ist noch nicht veröffentlicht.

Gegner sind allerdings alte Rivalen wir die RKG Reilingen-Hockenheim, die RG Kurpfälzer Löwen (Zusammenschluss des ASV Ladenburg und KSV Schriesheim), der KSV Rimbach und der VfK Schifferstadt.