Neue Säle bei Schülern und Lehrern heiß begehrt

Lampertheim. Die Smartboards sind befestigt, Schränke aufgestellt – jetzt fehlen nur noch die Schüler, die die vier neuen Klassensäle im Interimsgebäude der Alfred-Delp-Schule mit Leben füllen.

„Der Außenbereich ist noch nicht ganz fertig, aber wir sind zuversichtlich, dass das bis zum Schulstart klappt“, sagt Schulleiterin Sylvia Meier. Einziehen sollen dann die Abschlussklassen.

Ein Raum noch frei

„Da wir nur drei zehnte Klassen haben, bleibt ein Raum frei, den verschiedene Lehrer für ihren Unterricht buchen können.“ Wegen der Smartboards sind die neuen Klassensäle an der Alfred-Delp-Schule (ADS) heiß begehrt.

Nötig gemacht hatte den Bau des Modulgebäudes mit einer Fläche von rund 300 Quadratmetern die stetig wachsenden Schülerzahlen. „Wir haben einfach zu wenig Klassenräume. Deswegen sind wir sehr froh über die neuen Säle“, erklärt Meier. Neben den technischen Geräten stehen auch neue Tische und Stühle in dem Gebäude.„Im Hinblick auf den Biedensand-Campus haben wir uns für Dreieckstische entschieden, weil man sie gut für Gruppenarbeiten nutzen kann“, so die Schulleiterin.

Ein eben solches Containergebäude mit rund 500 Quadratmetern hat auch das Lessing-Gymnasium (LGL) erhalten. Nur, dass hier sechs Klassenräume entstanden sind. „Es gibt neue Tische und Stühle sowie Whiteboards und Kurzdistanzbeamer“, erzählt Rektorin Silke Weimar-Ekdur. „Technisch sind wir also gut ausgestattet.“

Die Kosten für die Gebäude belaufen sich beim LGL auf rund 1,15 Millionen Euro, bei der ADS auf etwa 750 000 Euro.

Hoher Standard

Dass es sich bei dem Bau um ein richtiges Gebäude handelt, hat die LGL-Schulleiterin positiv überrascht. „Wir haben hier besten Wärmeschutz und Isolierung. Alles ist auf einem hohen Standard“, stellt sie fest.Da der Schulhof in Teilen aufgerissen werden musste, habe die Lärmbelästigung den Schulbetrieb schon etwas gestört. Daher ist die Schulleiterin froh, dass die restlichen Arbeiten in den Ferien erledigt werden konnten. Welcher Jahrgang einzieht, ist noch nicht bekannt. Das Interesse der Schüler an den neuen Räumlichkeiten sei aber groß. Auch das LGL hat aufgrund der Rückkehr zu G 9 ein Platzproblem. Im kommenden Schuljahr besuchen rund 150 Gymnasiasten mehr die Schule. „Bei dem Containerbau handelt es sich um eine Übergangslösung. Das hat nichts mit dem Neubau zu tun“, betont Silke Weimar-Ekdur. to