Neue Pfarrerin berufen

Lampertheim. In der Lampertheimer Domkirche ist Kaja Kaiser am Sonntag von der Starkenburger Pröpstin Karin Held ordiniert worden. Auch der Bergsträßer Dekan Arno Kreh wirkte an dem feierlichen Gottesdienst mit (Bild). Damit ist Kaja Kaiser nun in den Pfarrdienst berufen und mit der öffentlichen Wortverkündigung sowie Sakramentsverwaltung beauftragt. Die Pfarrstelle in der Lukasgemeinde ist ihre erste Stelle. Zuvor hat die inzwischen 31-Jährige Evangelische Theologie in Heidelberg und Greifswald studiert. Ihr Vikariat, also die praktische Ausbildung zur Pfarrerin, absolvierte die gebürtige Frankfurterin in verschiedenen Dorfgemeinden im Dekanat Nassauer Land. Musikalisch umrahmt wurden die Festlichkeiten am Sonntag vom Evangelischen Posaunenchor, einer Band aus Freunden Kaisers sowie vom Organisten einer der Vikariatsgemeinden, Martin Wagner. / off

