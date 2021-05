Hofheim. Nach der konstituierenden Sitzung des Hofheimer Ortsbeirats stellt die CDU-Fraktion auch inhaltlich Weichen. In Anlehnung an das Wahlprogramm wurden die nächsten Schritte skizziert und mit der Projektarbeit begonnen. Dabei stehen noch in diesem Jahr die künftige Entwicklung des Geländes der Alten Schule sowie die Konzeption von Walk- und Laufstrecken rund um Hofheim im Mittelpunkt.

Nachdem die Stadtverordnetenversammlung die Grundlage dafür geschaffen hat, dass das Gelände der Alten Schule in Hofheim ab dem Jahr 2022 von Kreis in den Besitz der Stadt Lampertheim übergehen kann, ist somit auch die Voraussetzung gegeben, diese Fläche zu entwickeln. Die CDU Hofheim möchte diese Möglichkeit zum Anlass nehmen, ein ganzheitliches Konzept zu erstellen, um eine „neue Mitte“ in Hofheim zu gestalten.

Investor gesucht

Gibt der Kreis an die Stadt zurück: die Alte Schule in Hofheim. © Berno Nix

Ziel dabei ist es einen geeigneten Investor zu finden und ein Nutzungskonzept für den unter Denkmalschutz stehenden Bereich sowie für die zur Verfügung stehende Fläche zu erarbeiten. Dabei sollen die Themen barrierefreies Wohnen, Gestaltung und Aufenthaltsqualität sowie unter Umständen Kultur und Nahversorgung berücksichtigt werden. Zusätzlich wünschen sich die Christdemokraten für das zweite Halbjahr zu diesem Thema eine Bürgerbeteiligung, um die Ideen der Bevölkerung in die Überlegungen mit einfließen zu lassen.

Auch bei der Konzeption von Walk- und Laufstrecken plant die Hofheimer CDU den Einbezug von Vereinen und der Landwirtschaft, um rund um Hofheim entsprechende Strecken ausweisen zu können. Parallel soll auch der bereits bestehende Rundwanderweg kontinuierlich aufgewertet werden. fh

