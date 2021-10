Neue Kurse beginnen

Lampertheim. Das Familienzentrum Lampertheim offeriert erneut ein breites Kursangebot. „Pilates am Mittwoch“ heißt es vom 27. Oktober bis 24. November immer mittwochs von 18.45 bis 20.15 Uhr in der KiTa Farbenfroh, Ringstraße 27, in Lampertheim. Die Kosten betragen 45 Euro. Der Kurs „Yoga am Donnerstag“ läuft bereits seit Ende September immer von 18.30 bis 20 Uhr und endet am 21. Oktober. Die Neuauflage, ebenfalls in der KiTa Farbenfroh, beginnt ab dem 28. Oktober bis zum 25. November. Auch hier betragen die Kurskosten 45 Euro.

Jeweils mittwochs am 27. Oktober und 24. November beginnt die Spielgruppe von 9.30 bis 11 Uhr für ein Elternteil mit einem Kind von eineinhalb bis drei Jahren. Pro Kurs gibt es vier Termine unter der Leitung von Kerstin Fritsche direkt im Familienzentrum, Wormser Straße 10. 30 Euro betragen die Kosten.

Im Kurs Schwangerschafts-Yoga werden achtmal mittwochs vom 27. Oktober bis 15. Dezember von 17.55 bis 19 Uhr im Familienzentrum Körperhaltungen, Atemübungen und Entspannungstechniken gelehrt. Der Kurs eignet sich für Schwangere ab der zwölften Woche. Die Kosten betragen 48 Euro. Achtmal mittwochs findet ab dem 27. Oktober auch der Kurs Rückbildungs-Yoga jeweils von 16.30 bis 17.35 Uhr im Familienzentrum statt. Der Kurs kann sieben Wochen nach der Geburt beginnen. Die Teilnahmegebühr beträgt 48 Euro. fh

Info: Anmeldungen an info@familienzentrum-lampertheim.de.

