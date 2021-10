Neue Kursangebote entwickeln

Hofheim. Es ist wieder Leben in der Begegnungsstätte Haus Billau. Zufrieden und glücklich blickte Janina Sieger bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins nach einer bewegten Zeit in die gutgefüllte Runde, „es ist schön, euch wiederzusehen“, freute sich die Vorsitzende über den Zuspruch. Mit einem berührenden Gedicht von Konstantin Wecker, „Jeder Augenblick ist ewig“, stimmte Sieger die Gruppe auf die Versammlung ein, unter ihnen auch Pfarrer Holger Mett von der evangelischen Kirchengemeinde.

Bereits die Sitzordnung im Kreis ohne Tische dokumentierte die Offenheit und Harmonie, die im Raum zu spüren war. Der Dank von Janina Sieger galt zunächst allen, die auch während der Pandemie die Ziele des Fördervereins mitgetragen und gestützt hatten, „das ist uns sehr wertvoll“, betonte die Vorsitzende. Der Jahresrückblick erstreckte sich diesmal über zwei Jahre. Herausragend hierbei der bestens besuchte Tag der offenen Tür, der musikalisch von Barbara Boll und Matthias Klöpsch mitgestaltet wurde. Zuletzt musste sich die Begegnungsstätte einer Betriebsprüfung unterziehen, das Ergebnis des Finanzamtes steht noch aus.

Die ersten Kurse sind in den Sommermonaten wieder angelaufen, die 3G-Regelung gilt als Voraussetzung für alle Gruppenleiter. Im August starteten die Paartänzer als erste Gruppe, dann der Yoga-Kurs sowie Luna-Yoga immer donnerstags an der frischen Luft. Edelgard Schietinger kümmerte sich während des Lockdowns um die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße. Noch zu klären ist, wann das Angebot „Suppentopf“ wieder öffnen darf.

Schatzmeisterin Selina Kreiner berichtete von einem Plus in der Bilanz 2019 infolge einer Sparbuchauflösung, das leichte Minus 2020 konnte verkraftet werden. Es waren insbesondere die Einnahmen aus der Vermietung der Begegnungsstätte, die im vergangenen Jahr weggebrochen waren. Die beiden Kassenprüfer Rita Baus und Klaus-Peter Guckes bestätigten Kreiner eine vorbildliche Kassenführung, die Entlastung der Rechnerin und des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig.

Bei den Neuwahlen wurden nahezu alle Amtsinhaber bestätigt, lediglich Otto Keller als neuer Schatzmeister und Selina Kreiner (jetzt Beisitzerin) tauschten ihre Ämter. An der Spitze bleibt für weitere drei Jahre Janina Sieger, stellvertretender Vorsitzender ist Pfarrer Holger Mett. Claus Wegerle gehört dem Vorstand als Schriftführer an, den Kreis der Beisitzer bilden Mirjam Hamm, Helga Bleuel, Helga Kreider und Selina Kreiner.

„Auf zu neuen Zielen“, schwor Janina Sieger ihr Vorstandsteam auf die Zukunft ein, in denen sich der Verein bewusst verjüngen will. Dafür sollen neue Angebote entwickelt werden, darunter etwa ein einmal monatliches Bastelangebot für Kinder und Jugendliche. Mindestens fünf bis sechs Interessenten werden für einen Gitarrenkurs benötigt. Hierbei wird eine Zusammenarbeit mit der Musikschule in Erwägung gezogen. Vorstellen können sich die Anwesenden auch eine einmal monatlich stattfindende Sprechstunde für Anliegen rund um den Pflegebereich, wofür Rita Baus zur Verfügung steht. Um Interessenten den Umgang mit Smartphones näherzubringen, muss noch ein Referent gefunden werden.

Fest eingeplant ist ein im Januar 2022 beginnender Kurs an acht Abenden zum besseren Umgang mit Stress. Im Frühjahr bietet Bettina Wurm einen Kurs an, um mit Farben das Innere zum Ausdruck zu bringen. Einen neuen Anlauf will im Frühjahr auch der Spielenachmittag nehmen. fh