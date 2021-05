Neue Konfirmanden treffen sich

Hofheim. Die neue Konfirmandengruppe der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim kommt am Dienstag, 1. Juni, um 16 Uhr in der Friedenskirche zu einem ersten Kennenlerntreffen zusammen. Es betrifft alle Jugendlichen, die bis Juni 2008 geboren sind oder zurzeit das siebte Schuljahr besuchen und im Mai 2022 konfirmiert werden möchten. Eine Woche später, am Dienstag, 8. Juni, erfolgt um 19 Uhr in der Friedenskirche ein Elternabend der neuen Konfirmandengruppe. Pfarrer Holger Mett gibt dann erste Informationen zur Konfirmandenzeit. Zu beiden Treffen sind entsprechende Hygienevorschriften einzuhalten, Masken zu tragen und Abstände einzuhalten. fh

