Neue Kirchenvorsteher eingeführt

Hüttenfeld/Neuschloß. Bei strahlendem Sonnenschein haben die evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld und die Schwestergemeinde – die Johannesgemeinde Neuschloß – die neuen Kirchenvorsteher in ihr Amt eingeführt. Gleichzeitig wurden die ausscheidenden Kirchenvorsteher verabschiedet.

In der Kapelle am Waldfriedhof hat Pfarrer Thomas Höppner-Kopf für beide Gruppen – manche der alten Kirchenvorsteher wurden ja wieder gewählt und gehören auch dem neuen Gremium an – kleine Präsente vorbereitet, passend zu den Grundbedürfnissen eines jeden Menschen: Schlafen, Essen und Trinken. Bei der Verabschiedung der scheidenden Mitglieder gab es einen bewegenden Moment, denn den Hüttenfelder Klaus Wohlrab hat man in der letzten Woche noch zu Grabe tragen müssen.

Ulrich Thomas für die Hüttenfelder Gemeinde und Ruth Rupp für Neuschloß haben dann noch einmal die Kernaktivitäten beider Gemeinden in den vergangenen sechs Jahren aufgezeigt.

In Hüttenfeld besteht der neue Kirchenvorstand aus Heike Ehret, Lieselotta Ehret, Manuela Ehret, Dr. Sebastian Schulz, Ulrich Thomas, Birgit van Beek sowie Pia Rendl als Jugendvertreterin.

Ausgeschieden sind Kerstin Baeuerle-Grün, Helga Brune und Klaus Wohlrab.

Der neue Kirchenvorstand der evangelischen Johannesgemeinde Neuschloß setzt sich wie folgt zusammen: Adele Erlenkämper, Thomas Mietzker, Alexandra Olbrich und Ruth Rupp.

Ausgeschieden sind Christiane Büchel, Ingrid Bolleyer, Elfriede Svoboda und Karl Stoll. ron