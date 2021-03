Lampertheim. Die Inklusive Kindertagesstätte Schwalbennest und der Verein Lebenshilfe Lampertheim und Ried wurden kürzlich gleich zweimal beschenkt. Zur großen Freude der beiden Verantwortlichen, Leiterin Sabine Graupner und Vereinsvorsitzenden Günther Baus. Das erste Geschenk waren 600 Euro, die die zwei Kassiererinnen eines Einkaufsmarktes in der Gaußstraße, Melanie Schüßler und Susanne Asel, überreichten.

Diese Summe entspringt der Kaffeekasse des Kassiererinnen-Teams. „Wir haben seit dem Anfang der Corona-Pandemie eine Kaffeekasse im Geschäft stehen und die Kunden werfen dort ab und zu Geld hinein. Wir denken, in der schweren Zeit der Corona-Pandemie haben es die Kinder auch nicht leicht und deshalb soll es ihnen zugutekommen“, sagte Melanie Schüßler. Susanne Asel berichtete: „Als die Kunden erfuhren, dass wir mit dem Kaffeegeld eine Kindereinrichtung unterstützen wollen, kamen noch mehr Spendengelder zusammen.“ Auch beschrieb Asel, dass sich die Kassiererinnen die Kindereinrichtung der Lebenshilfe vor drei Wochen angeschaut hatten. Mit dem Fazit: „Hier ist unser Geld gut angelegt.“

Ausbau des Sonnenschutzes

Sabine Graupner erklärte, dass die Spende in den Ausbau des Sonnenschutzes für den Garten fließen werde. Obendrein wünscht sich die Kita-Leiterin Kinderfahrzeuge für den Außenbereich. Auch Marius Schmidt, Erster Stadtrat und Dezernent für den Fachbereich Frühkindliche Bildung, lobte das Spendenengagement. Er hatte den neuen Vertrag zwischen der Stadt Lampertheim und der Lebenshilfe im Gepäck, der von ihm und Baus unterzeichnet wurde. Der Vertrag regelt insbesondere die Finanzierung des vereinseigenen Gebäudes der inklusiven Kita Schwalbennest neu.

„Es steht eine energetische Sanierung an, diese Kosten hätten wir nicht stemmen können“, erläuterte Baus. Bisher mussten größere Investitionen am Gebäude zur Hälfte vom der Lebenshilfe aus allgemeinen Spenden selbst getragen werden. Nun fällt eine Miete für die Gebäudenutzung als Kita an. Die Stadt übernehme auch weiterhin die Betriebskosten und komme damit ihrer kommunalen Verantwortung für den Kita-Betrieb nach.

„Wir sind froh, dass es das inklusive Angebot gibt und wir sind stolz darauf, unsere Kita Schwalbennest in eine gute Zukunft zu führen“, betonte Schmidt: „Wir werden inklusiven Themen mehr Raum geben.“ Günther Baus stufte den Vertrag als entscheidende Änderung ein. Nun sei der Verein viel flexibler, allgemeine Spenden könnten jetzt vollständig für zusätzliche Anschaffungen verwendet werden, die den Kindern zugutekommen. Bei größeren Baumaßnahmen könne auch ein Kredit aufgenommen werden. Schließlich stünden noch einige Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten an.

„Die ersten Arbeiten wurden bereits in Auftrag gegeben, eine Renovierung der Bäder in diesem Jahr ist in Planung. Wir wollen als Verein immer neue Impulse setzen und haben dafür nun die Rahmenbedingungen geschaffen“, bekräftigte Baus.