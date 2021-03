Lampertheim. Wenn morgens etliche Eltern ihre Kinder gleichzeitig mit dem Auto zur Schule bringen, kann die Verkehrssituation schnell unübersichtlich werden – so etwa an der Lampertheimer Goetheschule. Um die Lage dort zu verbessern, soll jetzt im Bereich des Alfred-Delp-Platzes eine Hol- und Bringzone eingerichtet werden. Die Maßnahme ist Teil der Aktion „Sicherer Schulweg“. Insgesamt sind dafür drei Parkplätze vorgesehen, die zwischen 7 und 8 Uhr sowie zwischen 12 und 14 Uhr frei gehalten werden müssen.

Umfrage unter Müttern und Vätern

AdUnit urban-intext1

Trotz guter Erreichbarkeit der Bildungseinrichtung waren die zahlreichen „Elterntaxis“ an der Grundschule immer wieder als Problem beschrieben worden, zuletzt bei einer Umfrage unter Müttern und Vätern der Goetheschüler Ende vergangenen Jahres (wir berichteten).

Künftig sollen Eltern die Hol- und Bringzone über die Hohenzollernstraße und die Jakobstraße anfahren, ihren Nachwuchs dann am Alfred-Delp-Platz kurz aussteigen lassen und schließlich über die Neue Schulstraße wieder abfahren. „Das wird dann insbesondere die Verkehrssituation vor Unterrichtsanfang und nach Unterrichtsende in der Jakobstraße und Hagenstraße verbessern“, so Stadtsprecher Christian Pfeiffer.

Die Markierungsarbeiten für die Hol- und Bringzone sollen in dieser beziehungsweise in der kommenden Woche erfolgen. Die Verwaltung bittet unterdessen um Verständnis, dass es durch die Maßnahme zu temporären Einschränkungen beim Parken im Bereich des Alfred-Delp-Platzes kommt. Gleichzeitig appelliert sie an die Verkehrsteilnehmer, die Parkplätze zu den angegebenen Zeiten frei zu halten. off