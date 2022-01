Netto zieht doch nicht in Lampertheims Innenstadt

Lampertheim. Als eine „erfreuliche Entwicklung“ bezeichnet Citymanager Dirk Dewald vom Lampertheimer Stadtmarketing die Tatsache, dass „die Zahl der Leerstände in der Innenstadt sukzessive abnimmt“. Das schreibt er in einer Pressemitteilung und zeigt zugleich die Grenzen seiner Arbeit bei diesem Thema auf: „Die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung im Bereich der Vermietung sind begrenzt, da es sich um privatwirtschaftliche Vorgänge handelt. Als Citymanager ist man reduziert auf die Rolle des Vermittlers und Moderators.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber in den vergangenen Monaten seien viele Gespräche mit Eigentümern leerstehender Immobilien und Ladenflächen geführt worden. Zugleich gebe es innerhalb des Stadtmarketings es eine enge Abstimmung zwischen den Arbeitsfeldern Citymanagement und Wirtschaftsförderung, heißt es weiter. „Bei mir als Wirtschaftsförderer schlagen viele Anfragen von Unternehmern auf, die auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und Ladenflächen sind. Diese stimmen wir teamintern ab und versuchen passgenaue Lösungen zu finden,“ erläutert Wirtschaftsförderer Michael Schmitt.

Mehrere neue Geschäfte

Als Beispiele für Neuansiedlungen in Läden, die leerstanden, nennen Dewald und Schmitt in der Pressemitteilung den „Apfelladen“ in der Kaiserstraße 32 (früher Parfümerie Heeß), ein Geschäft für den An- und Verkauf von Mac-Computern sowie Dienstleistungen und Schulungen im IT-Bereich, und das Brautmodengeschäft „Amazing Dress“, das erst kürzlich in der Kaiserstraße 43 (ehemals Edinger-Mehrwertladen) eröffnet hat. Das Alpa Café, das seit Ende Oktober am Kleinen Schillerplatz beheimatet ist, erfreue sich vor allem bei der jüngeren Zielgruppe großer Beliebtheit. In Kürze würden auch die Räumlichkeiten des ehemaligen „Foto Fischer“ in der Kaiserstraße 37 wieder mit Leben gefüllt, gleiches gelte für den Leerstand in der Ersten Neugasse 10 neben Fotostudio Eichler.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Ausstellungsfläche nutzen

Noch keine Neuvermietung ist allerdings für den wohl prominentesten und schon sehr langen Leerstand Lampertheims in Sicht, die rund 600 Quadratmeter große Erdgeschossfläche des ehemaligen Schade-Markts in der Kaiserstraße 20. Obwohl vor einigen Monaten der Discounter Netto Interesse an den Räumlichkeiten bekundet hatte, kann hier kein Erfolg vermeldet werden. „ Wir stehen jedoch mit dem Eigentümer seit Monaten in engem und konstruktivem Austausch“, sagt Dewald. Auch Ideen der Parzellierung der Ladenfläche in mehrere Einheiten analog eines sogenannten Pop-up-Stores seien diskutiert worden, hätten aber nicht die Zustimmung des Vermieters gefunden. „Wir sind froh, die leerstehende Fläche zumindest teilweise als Ausstellungsfläche nutzen zu können, wie aktuell in Kooperation mit der Bücherkiste,“ meint der City-Manager.

Mangelnde Wertschätzung

Insgesamt lasse sich erkennen, dass externe Besucher der Lampertheimer Innenstadt diese deutlich anders wahrnehmen würden als die einheimische Bevölkerung. „Man wird ein Stück weit betriebsblind und vergisst wertzuschätzen, was vor Ort an Einkaufs- und gastronomischen Möglichkeiten geboten wird“, so Dewald. Dieses Angebot sei keinesfalls selbstverständlich und sollte viel positiver angesehen und honoriert werden. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3