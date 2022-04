Nestschaukel bringt Spaß

Lampertheim. Jüngst stand der Frühjahrsputz in der inklusiven Kita Schwalbennest an. Eltern, Kinder, Erzieherteam sowie Günther Baus, Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Lampertheim und Ried, schippten, harkten und hämmerten sich von morgens bis nachmittags durch den Kita-Garten.

Unkräuter und altes Laub flogen aus den Kräuterbeeten. In riesigen Staubwolken entrümpelten die Kita-Kinder ihren Fahrzeugschuppen und schrubbten Bobbycars, Laufräder und Co. blitzeblank. Schubkarren voll frischem Spielsand befüllten den Sandkasten. Selbst eine Hängematte fand ihr schattiges Plätzchen zwischen zwei Bäumen.

Der Höhepunkt des Tages war allerdings die Befestigung der neuen Nestschaukel. Dank zahlreicher Spenden konnte sie rechtzeitig zur Freiluftsaison angeschafft werden. Sabine Graupner, Leiterin der Kita, freute sich: „Die Nestschaukel ist unser Highlight. Denn was ist schon ein Kindergarten ohne eine Schaukel? Kinder können tatsächlich viel durch das Schaukeln profitieren. Zum einen wird das Gleichgewicht trainiert. Zum anderen stehen neben dem Spaßfaktor auch die Schulung des eigenen Körpergefühls und die Stärkung des Selbstvertrauens. Schaukeln bietet so viele Erfahrungswerte: Wer schaukelt mit wem? Wer darf alles mitschaukeln? Die Kinder lernen Rücksichtnahme auf andere Kinder oder können auch einfach mal nur die Seele baumeln lassen.“ Baus erklärt: „Unsere alte Schaukel war leider etwas in die Jahre gekommen und erfüllte die sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr. Daher freuen wir uns sehr, dass die Schaukel rein durch Spendengelder finanziert werden konnte. Gerne möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen bedanken, die so zahlreich gespendet haben!“ red

