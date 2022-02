Neptun-Schwimmer begeben sich aufs Eis

Lampertheim. Wunderschönes Wetter und eine super Stimmung konnten die Schwimmer der SG Neptun Lampertheim bei ihrem Vereinsausflug verzeichnen. Statt in das Wasser ging es am Nachmittag auf das Eis der Kunsteisbahn in Heddesheim. Gerade für die Jüngsten im Verein ist dies jedes Jahr wieder ein Spektakel. Nicht nur der Kontakt zu Mitschwimmenden kann an solchen Tagen vertieft werden, auch die Verbindung zum Verein blüht bei diesen Gelegenheiten besonders auf.

Das positive Feedback der 40 Vereinsmitglieder und deren Familien machte gerade die beiden Jugendvertreterinnen des Vereins, Malvine Barchfeld und Tanja Mörstedt, die die Veranstaltung organisiert haben, besonders glücklich. „Es ist jedes Mal wieder so schön zu sehen, mit wie viel Freude die Familien einen solchen Nachmittag beenden“, so die beiden. Und auch wenn sie auf Letzteres natürlich keinen Einfluss haben konnten, so wurden alle Anwesenden nicht nur mit einer kleinen Nascherei, sondern auch mit einem traumhaften Wetter beschenkt. red (Bild: SGNL)

