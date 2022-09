Nele Mayer beweist Talent

Hüttenfeld. Bei den diesjährigen Hessischen Meisterschaften im Lichtschießen konnte sich mit Nele Mayer erstmals eine Nachwuchsschützin der SG Hüttenfeld beweisen. Das Lichtschießen ist eine noch junge Disziplin und richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren, die aufgrund der waffengesetzlichen Regelungen für das Sportschießen noch nicht mit dem Luftgewehr schießen dürfen. Die Klasseneinteilung erfolgt über das Alter, womit Mayer in die Klasse U10 eingestuft wurde.

Im Landesleistungszentrum des Hessischen Schützenverbandes in Frankfurt am Main sind neben dem Schießen auch Wettbewerbe mit der Zielsetzung „Schnelligkeit“, „Koordination“, „Geschicklichkeit“ und „Konzentration“ zu absolvieren, die für das Endergebnis mitzählen. Neben einem Sprint, Dosenwerfen und Seilspringen war eine Gedächtnisübung zu absolvieren. Die Hüttenfelder Schülerin war gut vorbereitet und konnte so kräftig punkten. Lediglich mit ihrem Schießergebnis von 113 Ringen war Mayer weniger zufrieden, liegen ihre gewohnten Trainingsleistungen doch zwischen 145 und 165 Ringen. Dennoch schaffte es die junge Sportlerin mit ihrer Gesamtleistung auf den zweiten Podestplatz. Somit durfte sie sich über die Silbermedaille wie auch den Titel der Vizemeisterin freuen.

Nele Mayer wird Vizemeisterin bei den Hessischen Meisterschaften im Leistungszentrum des Hessischen Schützenverbandes in Frankfurt. © Miriam Günther

Die Luftpistolenmannschaft der SG Hüttenfeld startete in dieser Woche auch bereits die Rundenwettkampfsaison 2022/2023. Die Mannschaft um Mannschaftsführer Freddy Ehret hatte in ihrem ersten Saisonwettkampf in der Bezirksliga Starkenburg den KKSV Bad König auf dem eigenen Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ zu Gast. Mit 4:1 Punkten sicherten sich die Gastgeber ihre ersten Zähler. Auf Platz eins konnte sich Daniel Wallisch als Tagesbester gegen Helmut Glende mit 356:346 Ringen den ersten Einzelpunkt sichern, während Helmut Günther sich Georg Schuchmann mit 347:355 Ringen geschlagen geben musste. Christian Lais errang mit 332:331 Ringen einen knappen Sieg über Jürgen Kühnl. Mannschaftsführer Freddy Ehret konnte gegen Harald Winkel mit 339:304 Ringen ebenfalls seinen Einzelpunkt gewinnen. Mit 3:1 Punkten aus den Einzeln war der Wettkampf daher bereits entschieden. Aber auch der Mannschaftspunkt blieb mit 1375:1336 Ringen in Hüttenfeld und sorgte damit für das erfreuliche 4:1. Für Hüttenfeld schossen außerdem gleich vier Ersatzschützen mit. Nach langer Abstinenz wegen Schulterproblemen konnte Willy Baumann wieder teilnehmen und zeigte mit 352 Ringen, dass er sein Potenzial durchaus beibehalten hat. Timon Schneider, Nachwuchsschütze der Hüttenfelder und zwischenzeitlich auch Mitglied im Hessenkader, brillierte mit hervorragenden 343 Ringen. Auch Tanja Reich startete mit 331 Ringen nach einer längeren Pause wieder mit einem ordentlichen Ergebnis. Walter Dörr erzielte 311 Ringe und ließ sich damit für die bevorstehenden Saisonwettkämpfe noch Luft nach oben.

Vor Saisonbeginn nutzten die Sportschützen der SGH zuletzt mit dem Freiwilligentag die Gelegenheit, um ihre elektronische Schießanlage zu warten sowie Umbauarbeiten am Schießstand durchzuführen. In zwei weiteren Projekten der Sportschützen außerhalb des Schießstands wurden zudem der Landschaftsbilderrahmen neben dem Radfahrerrastplatz neu verankert sowie die Spielplätze und Schilder in Hüttenfeld gereinigt.