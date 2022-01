Neinhorn und Bär dabei

Lampertheim. Die Stadtbücherei Lampertheim lädt am Freitag, 14. Januar, um 15 Uhr wieder zum digitalen Bilderbuchlesen für alle Kinder ab drei Jahren ein. Zum einen steht das Bilderbuch „Das Neinhorn und die Schlangeweile“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn, erschienen im Carlsen Verlag, auf dem Programm. Anschließend wird das Buch „Bruno – Kurze Geschichten für lange Nächte“ von Hans de Beer und Serena Romanelli, aus dem Nord-Süd Verlag vorgelesen.

Danach haben die kleinen Zuhörer wieder die Möglichkeit, sich aktiv an einem lustigen und interessanten Mitmach-Spiel zu beteiligen und sich über die gehörten Geschichten zu unterhalten.

Wer Lust hat, mit seinem Kind am digitalen Treff teilzunehmen, kann sich einfach per E-Mail unter jugendfoerderung@lampertheim.de anmelden und erhält dann einen Einladungslink zugeschickt. Die Teilnahme an der Vorlesestunde ist kostenlos. Nähere Informationen gibt es bei der Stadtbücherei Lampertheim unter Telefon 06206/93 52 06. red