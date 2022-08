Naturerlebnis auf dem Altrhein

Lampertheim. Graureiher, Schwäne, Kormorane, Bachstelzen und etliche Gänse: Bei der Kanutour über den Lampertheimer Altrhein haben die Familien zig Vögel gesehen. Das Bensheimer Naturschutzzentrum hat mit dem Wassersportverein vor Ort ein Familienpaddeln angeboten, und Gabi Vetter vom WSV führte eine große Gruppe von 40 Personen durch das Naturschutzgebiet. In Kanus und Kanadiern paddelten die kleinen wie großen Teilnehmer bis zur Firma Pfennig, wo die großen Kräne zu sehen waren.

„Eigentlich gibt es hier auch viele Nutrias und Wasserschlangen, aber bei diesem warmen Wetter zeigen die sich vor allem früh morgens oder abends“, erklärte Gabi Vetter. Sie liebt diese Art der Fortbewegung. „Wenn man hier in der Natur unterwegs ist in der Stille – das ist Erholung pur“, schwärmt sie. Dass der Wasserstand im Moment so niedrig ist, ist für den Verein noch kein Problem. „Unser Training läuft ganz normal. Schwierig wird es, wenn weiter Regen fehlt, und der Pegel weiter fällt.“ Auf den Sandbänken, die sonst unter Wasser liegen, waren viele große Äste aber auch große Reifen zu sehen. Auch Muscheln entdeckten die Kinder am Ufer. „Das zeigt, dass die Wasserqualität hier gut ist“, erklärte Vetter. cos/(Bild: Corinna Busalt)