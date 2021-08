Lampertheim. In den ersten drei Sommerferienwochen nahmen insgesamt 38 Kinder in zwei Gruppen (blau und gelb) der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil der Pestalozzischule an der Sommerferienaktion teil. Unter dem Motto „Natur, Kunst und Garten – Grün und Bunt“ gab es zahlreiche Angebote und Aktionen zu erleben.

Unter anderem gab es Ausflüge in den Wald in Neuschloß mit einem gemeinsamen Picknick und tollen Entdeckungen. Der geplante Ausflug zum Biedensand musste jedoch aufgrund des hohen Wasserstandes des Rheins ausfallen. Dafür ging es zusammen mit dem NABU zur Grube Feuerstein und zur Storchenstation Lampertheim. Des Weiteren wurde in der Einrichtung ein Stück des Schulgartens gestaltet und das tolle Wetter wurde für verschiedene Wasserspiele genutzt. Ein Highlight der Kinder war das Bemalen von Glassteckern, die in einer Bibliser Firma gebrannt werden.

In der ersten Woche besuchte die blaue Gruppe den Neuschloßer Wald. Dort fand ein reger Austausch auf Distanz zwischen den Schulkindern und den Kindern des dort befindlichen Waldkindergartens statt. Des Weiteren begab sich die blaue Gruppe zur Grube Feuerstein. Auf dem Weg dorthin erklärte Klaus Feldhinkel vom NABU den Kindern viele wilde Kräuter und deren Herkunft. Vor Ort konnten die Kinder Eidechsen beobachten und einen Molch begutachten.

Während die blaue Gruppe unterwegs war, gestaltete die gelbe Gruppe Nistplätze und Vogeltränken. Zudem besuchten sie an einem Tag die Naturfreunde und halfen an einem anderen bei der Umgestaltung eines Stücks Schulgartens mit.

Die zweite Woche begann für die gelbe Gruppe wie für die blaue: ein Ausflug nach Neuschloß in den Wald und mit dem NABU zur Storchenstation Lampertheim, um dort zu kächern. Die blaue Gruppe besuchte währenddessen die Naturfreunde und gestaltete in der Einrichtung verschiedene Kunstwerke wie Mosaike, Denksteine und Vogeltränken in verschiedenen Größen. Am Ende der zweiten Woche gab es auch den klassischen Ferienfilmtag.

In der letzten Woche der Sommerferienaktion befand sich nur noch eine Gruppe in der Ferienbetreuung. Es wurde weiter an den Bastelaktionen gearbeitet und sie wurden auch fertig gestellt. So entstand der eine oder andere Graskopf. An einem Tag ging es dann nochmals zu den Naturfreunden. Diesmal wurde gegrillt und auf dem Spielplatz gespielt. Schwerpunkt dieser Woche war die Begrüßung neuer Schüler, die nach den Ferien die Betreuung besuchen. red