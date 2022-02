Narrenfreiheit im Gottesdienst

Lampertheim. Am Faschingssonntag, 27. Februar, lädt die evangelische Lukasgemeinde um 17.11 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst ein. Unter dem Motto „heiter bis rauschend“ bewegen sich Tempi und Tonarten der Orgelmusik irgendwo zwischen scherzhaft und Augenzwinkern, Kantorin Heike Ittmann genießt an diesem Tag Narrenfreiheit. Heitere Texte, gelesen und zusammengestellt von Pfarrerin Sabine Sauerwein, bringen die Gemeinde in der fünften Jahreszeit in eine fröhliche Stimmung. Mit Überraschungen muss gerechnet werden.

Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist unter lukaslampertheim.church-events.de/ erforderlich. Beim Gottesdienst gelten die 3G-Regeln. red

