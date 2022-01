„Rein in die rot-weißen Flatterkostüme und raus auf die Straße“, hieß es kürzlich für die Fastnachter des CCRW. Sie stürmten das Stadthaus, schickten die Mitarbeiter der Verwaltung in Urlaub und übernahmen die Regentschaft über Lampertheim. Als der heftige Konfetti-Narrensturm auf das Stadthaus am Abklingen war, räumte Ilonka Grosch die Verpackungen der Partykanonen weg. Und da es aufgrund der

...