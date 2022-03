Närrischer Spagat zwischen Spaß und Ernst

Lampertheim. Konfetti im Haar, Luftschlangen um den Hals, aber Sorgenfalten auf der Stirn: Statt ihres traditionellen Lindwurms mit Straßenfastnacht veranstalteten die Aktiven des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim am Fastnachtsdienstag einen Mini-Umzug mit Friedensbekundung für die Ukraine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bedingt durch die Corona-Krise hätten die Narren ihre Veranstaltung an Fastnachtsdienstag in diesem Jahr ohnehin klein gehalten. Doch nach dem russischen Truppeneinmarsch in die Ukraine und dem Beginn von Putins Krieg gegen das Nachbarland war es den CCRW-Mitgliedern auch nicht mehr nach einer großen, aufgedrehten Feier zumute. „Wir haben uns die Entscheidung im Vorfeld nicht leicht gemacht, ob unser Fastnachtsauftritt während des Kriegs in der Ukraine, den Präsident Putin angezettelt hat, wirklich stattfinden sollte“, erklärte die Zweite Vorsitzende Jesina Litters. „In einer extra einberufenen Vorstandssitzung haben wir hin- und herüberlegt.“ Letztlich entschloss man sich für diese Art der Durchführung.

Selbstverständlich seien die Gedanken der Fastnachter bei dem ukrainischen Volk. Man wolle Solidarität üben mit den Menschen, die vor der Zerstörung aus ihrer Heimat fliehen müssen. Mit dem Umzug wolle man aber auch „ein Lächeln zaubern auf jedes Gesicht, das ist des Narren Pflicht“, wie Litters reimte.

„Wir ziehen in den Frieden“

Stadtprinzessin Steffi II. wurde standesgemäß durch Lampertheims Innenstadt kutschiert, und DJ Rick spielte Stimmungslieder. Mit ihrem Gefolge kam die Majestät auf dem Europaplatz an. „Wir haben alle nicht den Kopf dazu, ausgelassen zu feiern“, sagte sie. Doch es sei eine Ablenkung von der Corona-Krise. „Auch wenn es ein kleiner Umzug ist, wollen wir etwas für die Menschen vor Ort tun.“ Trotzdem zeige man „Verbundenheit mit der Ukraine“, betonte die närrische Hoheit. Ihren Wunsch nach Frieden unterstrichen die Rot-Weißen mit einem Fußmarsch zum Stadthaus. Mit dem Lied „Wir ziehen in den Frieden“ riefen sie, wie Songtexter Udo Lindenberg, zu einer neuen Friedensbewegung auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bürgermeister Gottfried Störmer bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern, da sie das Fastnachtsbrauchtum aufrechterhielten und zugleich auf die Aggressivität des Krieges aufmerksam machten, auf dessen baldiges Ende er hoffe.