Lampertheim. Es wird eng in Lampertheim. Größere Flächen für neue Wohngebiete stehen nicht mehr zur Verfügung. Das Gleisdreieck zwischen Ring-, Andreasstraße und Ostumgehung ist von der Problematik einer Stromtangente betroffen. Nachdem Netzbetreiber Amprion erklärt hat, den Ausbau auf der bestehenden Trasse vorzunehmen und damit nicht auf die Forderung der Stadt nach einer Verschwenkung einzugehen, sehen die Sozialdemokraten keine großen Entwicklungschancen im Gleisdreieck mehr.

Ein Abweichungsverfahren, um das Gelände bei einer Unterschreitung des Mindestabstands von 400 Metern zur Stromtrasse erschließen zu können, ziehen sie wegen der damit verbundenen möglichen Gesundheitsrisiken derzeit nicht in Betracht. Damit bliebe nur die Möglichkeit der Entwicklung des ersten Bauabschnitts rund um die Kindertagesstätte an der Ringstraße – rund 20 Prozent des Baugebiets. Und die Schließung weiterer Baulücken in der Innenstadt, etwa im Unterdorf südlich der Römerstraße.

Erhalt und Ausbau der Infrastruktur verdienen aus Sicht der SPD hohe Aufmerksamkeit. Die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes wollen sie vorantreiben und das Ensemble in ein fortschrittliches Konzept für den Nahverkehr einbinden. Dazu gehört der Ausbau von Bus- und Zugverbindungen sowie die Stärkung einzelner Linien, wie das zuletzt im Schulbusverkehr zwischen Hofheim, Rosengarten und Lampertheim umgesetzt wurde. Die Konzessionsvergabe an den künftigen Busbetreiber steht an. Mehrere Optionen sind dabei im Spiel: Der Bibliser Busunternehmer Müller verlängert seinen Vertrag um weitere zwei Jahre; ein Konkurrent bekommt den Zuschlag – oder der Busverkehr geht zurück an den politisch Verantwortlichen: den Kreis.

In die Überlegungen eingeschlossen bleibt auch das Ziel, Haltestellen und Busse selbst barrierefrei einzurichten und eine Preisstufe Null für günstige Bustransporte anzubieten. Flexiblere Bezahlsysteme sollen stärker auf den tatsächlichen Bedarf zugeschnitten werden. urs