Nachwuchsschützen bei Jugend-Trophy erfolgreich

Hüttenfeld. Zum zweiten Mal nahmen die Nachwuchsschützen der SG Hüttenfeld in diesem Jahr an der Jugend-Trophy des Hessischen Schützenverbandes teil, nun wurden sie für ihren Trainingseifer belohnt.

Die Jugend-Trophy wurde in Anbetracht der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr für alle Sportschützinnen und -schützen der Schüler und Jugendklasse entwickelt und erstmals umgesetzt. In diesem Jahr lud der Hessische Schützenverband dann schon zu Beginn des Jahres abermals zu dem Turnier auf Fernwettkampfbasis ein, da noch immer nicht absehbar war, inwieweit sich der Wettkampfbetrieb stabilisieren würde.

Zehn Wertungsergebnisse

Bis zum Meldeschluss am 15. November konnten alle Teilnehmer zehn bestätigte Wertungsergebnisse einreichen. Alle Jugendlichen der Sportgemeinde Hüttenfeld erbrachten in der vorgegebenen Zeit die zu erreichenden Wertungsergebnisse. Als einziger Pistolenschütze startete Timon Schneider in der Schülerklasse. Ebenfalls in der Schülerklasse, aber mit dem Luftgewehr schossen seine Schwester Timea Schneider und Lyon Mayer. Trinity Eckhardt nahm in der Jugendklasse teil. Für ihre Teilnahme und die erbrachten Leistungen erhielten jetzt alle eine Erinnerungsmedaille und eine Urkunde von der Hessischen Schützenjugend. Zudem gab es für alle Teilnehmer ein Stirnband als Präsent.

Im Rahmen der großen Verlosung zum Abschluss des Turniers hatte Timea Schneider einen weiteren Grund zur Freude: Ihr Glück bescherte ihr eine 20 Euro Münze mit dem Motiv „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Die Übergabe der Urkunden, Medaillen und Präsente erfolgte durch Helmut Günther im Vereinsheim der SG Hüttenfeld. Bestärkt von ihrem Erfolg, freuen sich die Jungschützen schon darauf, im nächsten Jahr wieder an der bereits ausgeschriebenen Jugend-Trophy teilzunehmen.

Derzeit läuft für die Jugendlichen im Schützenbezirk Starkenburg das Ranglistenturnier an dem erstmals auch Zoe Rendl in der Schülerinnenklasse teilnimmt. Hier wird immer innerhalb von zwei Wochen ein Meldeergebnis geschossen und an den Bezirksjugendleiter übermittelt.