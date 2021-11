Nachwuchs-Kicker ohne Sieg

Lampertheim. Beim SV Fürth unterlagen die Fußball-B-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) mit 0:2. Früh mussten die Trainer Axel Ernst und Herbert Krämer die Formation auf Defensive umstellen, um die schnellen Spieler von Fürth kontrollieren zu können. Danach stand man besser und hatte den Gegner im Griff. Beide Mannschaften erspielten sich nur wenige Chancen. Eine Unkonzentriertheit im eigenen Strafraum führte zu einem Strafstoß für die Odenwälder in der 32. Minute. Mit einem 0:1-Rückstand ging es dann in die Halbzeit. Nach der Pause kamen die Hausherren mit mehr Druck auf den Platz, dem sich die JSG entgegenstellte und auch die Spielkontrolle nicht aus der Hand gab. Dennoch gelang es den Fürthern, auf 2:0 zu erhöhen.

Das Spiel der E3 des TV Lampertheim (TVL) gegen den VfL Birkenau 1 endete mit einem 2:2. Zweimal ging der TV Lampertheim in Führung, und zweimal egalisierten die Odenwälder. Trotz guter Möglichkeiten in der Schlussphase mit gleich drei Aluminiumtreffern wollte das Leder einfach nicht ins gegnerische Gehäuse, so dass es bei der für Birkenau schmeichelhaften Punkteteilung blieb.

Die D2-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld bestritt ihr erstes Gruppenspiel beim JFV Bürstadt. Dabei verstanden es die Bürstädter, den Ball in ihren eigenen Reihen laufen zu lassen und kamen dadurch zu guten Torchancen, die zunächst von der sehr guten Abwehr der Lampertheimer vereitelt werden konnten. Die Lampertheimer kämpften in der ersten Halbzeit und ließen nichts zu. So konnten sie das 0:0 in die Halbzeitpause verteidigen. Aus der Pause gekommen, wurde die Heimmannschaft stärker und kombinierte sicher, gerade übers Mittelfeld in den Sturm. JSG-Torwart Anton Martinovic hielt großartig und konnte sich immer wieder auszeichnen. Die folgende 1:0-Führung der Gastgeber kam somit nicht unverdient, denn sie hatten sich schon einige hochkarätige Chancen erarbeiten können. Bei den Lampertheimern vermissten die Trainer Rainer Foß und Guido Zeimer das sichere Abspiel und die Kombinationen. Schließlich konnten die Bürstädter noch auf 2:0 erhöhen. fh