Nachwuchs-Kicker legen los

Lampertheim. In der Fußball-Jugendabteilung des TV Lampertheim rollt das runde Leder wieder. Im ersten Rückrunden-Spiel in diesem Jahr war die E2 zu Gast bei SV Kirschhausen. Beide Mannschaften wirkten nervös nach der langen Winterpause, so dass zunächst kaum ein Spielfluss aufkommen wollte. Nach zehn Minuten lief der Ball besser in den Reihen des TVL und die Gäste erspielten sich ihre ersten Torchancen. In der 16. Minute erzielte Sajjad Alshammari die 1:0-Führung, vorausgegangen war eine gelungene Kombination über drei Stationen. Bis zur Pause ließ der TVL zwei weitere vielversprechende Tormöglichkeiten ungenutzt, während die Gastgeber in der ersten Halbzeit nicht eine nennenswerte Torchance zu verzeichnen hatten. Im zweiten Abschnitt wurde Kirschhausen stärker und drängte den von Martin Schneider und Stefan Schön gecoachten TVL in seine Hälfte. Die Lampertheimer Kicker verlagerten sich im zweiten Abschnitt aufs Kontern, konnten dabei keine ihrer zahlreichen Chancen nutzen. Der SVK bestrafte diese Fahrlässigkeit mit dem Ausgleichstreffer in der 41. Minute.

Mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden trennte sich die E2 von Olympia Lorsch von der E3 des TV Lampertheim. Das Spielgeschehen verlagerte sich von Beginn an in die Spielhälfte der Klosterstädter. Trotz dieser Überlegenheit des TVL ging Lorsch mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich lag anschließend mehrfach in der Luft und so war es auch wenig überraschend, als der TV Lampertheim wenig später zum 1:1 ausgleichen konnte. Obwohl die Lampertheimer das Spiel bestimmten, traf Lorsch noch vor dem Seitenwechsel zur 2:1-Führung. In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern das gleiche Bild. Der TVL kam zum 2:2-Ausgleichstreffer, bevor Lorsch sieben Minuten vor Spielende erneut in Führung ging. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und glichen zwei Minuten vor dem Ende zum 3:3 aus. In der Restspielzeit ließ der TVL eine weitere Großchance zum 4:3 ungenutzt, ein Lampertheimer Angreifer vergab völlig freistehend den durchaus möglichen Siegtreffer für die vom Trainerquartett Markus Baum, Daniel Lennartz, Florian Chioren und Jakob Haaf gecoachten Spargelstädter. fh

