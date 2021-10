Nachwuchs-Kicker im Dauereinsatz

Lampertheim. Mehrere Jugendteams der Nachwuchsabteilung des TV Lampertheim absolvierten zuletzt Spielfeste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die G1-Kicker bestritten ihr drittes Spielfest bei der SG Gronau, wobei die Lampertheimer gleich drei Teams stellten. Laura Klinger war wieder die Trainerin des Tages. Ihre Mannschaft war spielerisch die stärkste und konnte insgesamt fünf Partien bei einer Trefferbilanz von 18:3-Toren gewinnen. Nur zwei Spiele gingen verloren. Die zweite Mannschaft wurde von Demirci Bascoban betreut. Die Bilanz fiel mit drei Siegen bei drei Niederlagen und einer Punkteteilung ausgeglichen aus. Andre Volk coachte das dritte Team. Zwei Siegen standen fünf Niederlagen entgegen, dennoch hatten die Youngster viel Spaß am Geschehen.

Beim Spielfest in Heppenheim stellte der TVL im F-Jugendjahrgang zwei Mannschaften. Unter der Regie von Timo Schröder siegte die erste Vertretung sechsmal, unterlag lediglich in einer Begegnung und setzte die Vorgaben sehr gut um. Die erste Mannschaft wurde von Timo Schröder betreut. Seine Mannschaft zeigte guten Fußball und setzten das Erlernte um. Beim Spielfest konnte man insgesamt sechs Partien gewinnen und musste nur ein Spiel verloren geben. Die zweite Vertretung betreute Maximilian Miller. Hier machten sich die Ausfälle von Stammkräften besonders spürbar. Zwei Siege und fünf Niederlagen lautete die Bilanz.

Die als Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld in der Kreisliga startenden B-Jugendlichen mussten sich gegen die JSG Lörzenbach/Mitlechtern beim 3:3 mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Ein Fehlpass im Aufbauspiel der Lampertheimer begünstigte die Führung der Odenwälder. Bis zur Pause gerieten die Gastgeber sogar mit 0:2 ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren des besseren Start. Connor Zawoloka erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. Die Gastgeber drückten weiter und kamen in der 69. Minute durch Hawraz Berzenji zum verdienten 2:2. Der Lampertheimer Treffer in der 79. Minute durch Tom Jäger zum 3:2 hätte den Gastgebern fast den Sieg beschert, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit glich der Gast zum 3:3 aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim kam die C1 der Jugendspielgemeinschaft mit 0:4 unter die Räder. Im ersten Abschnitt waren beide Mannschaften noch auf Augenhöhe. Den zweiten Abschnitt verschliefen die Gäste regelrecht. Kurz nach Wiederanpfiff erzielten die Gastgeber die 1:0-Führung. Das 2:0 fiel in der 46. Minute nach einer schönen Ballstafette. Torhüter Nico Schmitt verhinderte mit Glanzparaden einen noch höheren Rückstand. Aber auch er war machtlos an den Toren zum 3:0 und 4:0-Endstand. fh