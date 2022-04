Zum Bericht „Stadt will mehr Flächen aufkaufen und entwickeln“ vom 5. April

Mit Interesse habe ich den oben genannten Artikel gelesen und war dann am Ende doch etwas irritiert. Demnach stellte die Stadtverwaltung fest, dass die Nachfrage nach Wohnraum in Lampertheim sehr groß sei. Aus diesem Grund wurde nun ein Elf-Punkte-Plan entwickelt, der unter anderem den Ankauf von Grundstücken durch die Stadt selbst vorsieht, um den steigenden Bedarf an Wohnraum langfristig decken zu können. Auch von einer Umwandlung ungenutzter Gewerbeflächen in Wohnraum wird nachgedacht. Das ist ein gutes und nachvollziehbares Vorhaben, das ich sehr unterstütze. An dieser Stelle möchte ich als Rosengartner Bürger der Verwaltung allerdings gerne die Frage stellen, warum man in diese Überlegungen nicht auch den Ortsteil Rosengarten mit einbezieht? Rosengarten verfügt nun seit mehr als zwei Jahren über eine nahezu ungenutzte Gewerbefläche (ehemaliges Kauflandgelände), die die Stadt vor nicht allzu langer Zeit zu einem sehr günstigen Preis hätte kaufen können, dies aber nicht getan hat. Eine Grundstücksbevorratung ist hier nicht mehr gegeben, aber die Chance, „so auch die Art der Bebauung und die künftige Nutzung besser steuern zu können“ (Zitat aus dem Artikel)! Die aktuell anstehende Neuentwicklung des Geländes in Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer könnte auch eine Wohnbebauung zum Ziel haben und damit den Ortsteil Rosengarten als Wohnort attraktiver machen.

