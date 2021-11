Lampertheim. Das städtische Förderprogramm „Grün mittendrin“ bezuschusst private Maßnahmen im innerstädtischen Bereich, die dem Aufbau der klimafreundlichen Stadt dienen. In den Genuss von bis zu 5000 Euro kommen ab Januar die Entsiegelung von Flächen, der Rückbau sogenannter Schottergärten, die Begrünung von Dächern und Fassaden und andere Einzelprojekte. Im Fördertopf liegen jährlich 50 000 Euro. Die Stadt will damit, gemeinsam mit der ProjektStadt von der Frankfurter Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt, in eine nachhaltige Zukunft investieren, wie beim Pressegespräch betont wurde. Landschaftsarchitektin Martina Fendt von ProjektStadt bietet Beratungsangebote vor Ort an. Die Leiterin der Stadtgärtnerei, Sabine Vilgis, hofft auf zahlreiche interessierte Antragsteller. urs

