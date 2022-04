Nachdenken über Krieg

Lampertheim. „Krieg und Ethik – Gibt es einen gerechten Krieg?“ Mit dieser Frage beschäftigt sich das philosophische Gesprächsforum „Sonntags bei Anton“, das am Sonntag, 1. Mai, nach längerer Corona-Pause in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (vhs) Lampertheim fortgeführt wird. Moderiert und geleitet wird es von dem Philosophen Anton Schmitt, der unter anderem an der vhs regelmäßig Philosophie-Seminare anbietet. Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal des „Alten Rathauses“ statt und beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Schmitt will mit den Teilnehmern darüber sprechen, unter welchen Bedingungen Krieg moralisch gerechtfertigt ist. Verschiedene Antworten auf diese Frage werden geprüft, um gegebenenfalls einen überzeugenden Maßstab zu erhalten, mit dem die (ethische) Legitimität oder Illegitimität eines Krieges erkannt werden kann. Dazu werden grundlegende Fragen geklärt: Was ist überhaupt Krieg – und was nicht? Ist Krieg kategorisch zu verbieten? Gibt es einen Grund, der einen Angriffskrieg rechtfertigen kann, zum Beispiel die Bestrafung von Unrecht, die Gefährdung von Bürgern des eigenen Staates, Prävention, Bestrafung von Verbrechen oder die Wiederherstellung eines Minimums politischer Ordnung? Kann ein „Illegaler“ Krieg doch „legitim“ sein. Wem gebührt der Vorrang, dem Recht oder der Moral? red

